Onko sijoittaminen säästämistä? Suomalaiset tekevät selvän eron

Suomalaisten säästämisinnolle ei näy loppua, ilmenee S-pankin teettämästä kyselystä. Vastausten mukaan moni suunnittelee laittavansa säästöön ja sijoituksiin tänä vuonna taas aiempaa enemmän rahaa.

Joka toinen (51 prosenttia) kyselyyn vastanneista suunnittelee tänä vuonna säästävänsä tai sijoittavansa 500–6 000 euroa, kun viime vuonna 500–6 000 euroa kertoi säästäneensä 43 prosenttia.

– Se, että suomalaiset suunnittelevat kasvattavansa säästö- ja sijoitussummiaan tänä vuonna heijastelee kotitalouksien rahatilanteen kohentumista. On positiivinen uutinen, jos suomalaiset rohkaistuvat entisestään hakemaan säästöilleen tuottoa sijoitusten avulla. Samaan aikaan kansantalouden näkökulmasta on tietysti toivottava, että suomalaisten luottamus vahvistuu siten, että rahaa uskalletaan käyttää taas kulutukseenkin, toteaa S-pankin ekonomisti Janne Ronkanen tiedotteessa.

Niiden osuus, jotka eivät säästä tai sijoita lainkaan tai säästävät tai sijoittavat alle 500 euroa, on laskussa, jos suomalaisten suunnitelmat tälle vuodelle toteutuvat. Vuonna 2025 näihin ryhmiin kuului useampi kuin joka neljäs (27 prosenttia), kun taas tämän vuoden suunnitelmia kysyttäessä alle viidennes (19 prosenttia) vastaajista valitsi jommankumman näistä vaihtoehdoista.

Sijoittaminen ja säästäminen mielletään usein eri asioiksi

Vaikka suomalaisten sijoitusinto on ollut viime vuosina nousussa, identiteetiltämme olemme edelleen vahvasti säästäjiä. Yli puolet kyselyyn vastanneista mieltää itsensä säästäjiksi ja vain noin viidennes sijoittajiksi. Neljännes vastaajista ei koe olevansa kumpaakaan.

67 prosenttia naisista pitää itseään säästäjänä, miehistä vastaava osuus on 44 prosenttia. Vastaavasti sijoittajiksi itsensä mieltää 31 prosenttia miehistä, mutta vain 13 prosenttia naisista. Eroa näyttää olevan myös pieni- ja suurituloisten välillä. Jälkimmäiset kokevat olevansa sijoittajia selvästi useammin kuin vähemmän tienaavat.

– Talouspuheessa säästäminen ja sijoittaminen niputetaan usein yhteen, mutta kuluttajien mielissä ne ovat selvästi eri asioita. Monelle säästäminen edustaa turvallisuutta ja hallinnan tunnetta. Sijoittaminen sen sijaan nähdään ehkä riskialttiimpana ja osaamista vaativana, vaikkei se välttämättä sitä ole. Esimerkiksi mikrosäästäminen, kuten bonuksen ohjaaminen suoraan rahastoon sekä kuukausisäästäminen ovat helppoja tapoja aloittaa ja laajentaa tapaa säästää. Tärkeää on myös, että suojaa säästönsä inflaatiolta. Siksi kaikkia säästöjä ei kannata makuuttaa tileillä ja talletuksissa, S-Pankin kuluttaja-asiakkaista vastaava johtaja Sari Köykkä kertoo.

Kyselyyn vastanneet mieltävät tilit ja talletukset vahvasti säästämiseksi. Osakkeet ja rahastot mielletään puolestaan pääosin sijoittamiseksi, vaikkakin naiset luokittelevat miehiä useammin myös rahastot säästämiseksi.

Säästäminen vie kohti unelmia

Säästäminen on mahdollistanut monille suomalaisille unelmien toteutumisen. Lisäksi se kytkeytyy vahvasti eri elämänvaiheisiin. Useimmat kyselyyn vastanneista kertoivat unelman täyttyneen joko lisääntyneenä taloudellisena turvana tai huolettomuutena.

Nuoremmille aikuisille säästäminen on mahdollistanut muita vastaajia useammin häät tai muut suuret juhlat, muuton uuteen kotiin tai uuden harrastuksen aloittamisen. Keski-ikäisillä säästämisessä painottuvat puskurirahasto ja matkustaminen. Erityisesti naiset säästävät miehiä useammin matkustamista, itsensä hemmottelua ja omaan hyvinvointiin panostamista varten. Keskituloisilla korostuu auton hankinta.

– Tuloksista näkyy, että säästäminen ei ole vastaajille pelkästään varautumista pahaan päivään, vaan myös keino toteuttaa itselle tärkeitä unelmia. Näin uuden vuoden alkaessa on hyvä hetki tarkastella omaa taloutta ja asettaa säästötavoitteita uusien unelmien toteuttamiseksi – ja myös automatisoida säästäminen ja sijoittaminen itselle sopivalla tavalla, jotta matka unelmia kohti käynnistyy myös konkreettisesti. Tärkeintä on aloittaa. Vain sitä kautta voi mahdollistaa, että unelmat muuttuvat todeksi, Köykkä sanoo.

Kyselyn toteutti Kantar Finland. Kyselyyn vastasi 1 001 yli 18-vuotiasta suomalaista. Tiedonkeruu toteutettiin 28. marraskuuta – 3. joulukuuta 2025.

