Pieni muutos kynsissä voi olla merkki tappavasta sairaudesta

Pieni muutos kynsissä voi paljastaa pitkälle edenneen keuhkosyövän, kertoo New York Post.

Suomessa keuhkosyöpä on kolmanneksi yleisin syöpä ja yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja. Suuri osa tapauksista liittyy tupakointiin, mutta keuhkosyöpään voi sairastua myös tupakoimaton ihminen. Keuhkosyöpä on myös maailmanlaajuisesti yleisin syöpäkuolemien aiheuttaja.

Alkuvaiheessa sairauden toteaminen voi olla vaikeaa, sillä keuhkosyöpä voi olla oireeton. Syövän edetessä kehoon ilmestyy kuitenkin merkkejä, jotka voivat paljastaa sairauden. NYP:n mukaan selvä merkki edenneestä keuhkosyövästä ovat niin sanotut kuperat ja paksuuntuneen kynnet eli ”kellolasikynnet”.

Silloin kynsistä tulee kuperan muotoiset ja ne muistuttavat ikään kuin ylösalaisin olevaa lusikkaa. Kellolasikynnet tunnistaa silmämääräisesti siis siitä, että sormenpäät näyttävät normaalia leveämmiltä ja pyöreämmiltä.

NYP:n haastatteleman lääkärin Davood Joharin mukaan kynnen alla oleva alue voi tuntua myös pehmeämmältä ja ”sienimäiseltä”. Lisäksi sormenpäät voivat punoittaa ja tuntua tavallista lämpimämmiltä.

Siihen ei toistaiseksi ole löytynyt tieteellistä vastausta, miksi etenevä keuhkosyöpä näkyy kellolasikynsinä. Kynsissä tapahtuvat erilaiset muutokset voivat kertoa myös muista terveysongelmista.

Vaikka muutokset kynsissä voivat viitata keuhkosyöpään, pelkkiä kynsiä tuijottamalla ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Muita keuhkosyövän oireita voivat olla yskä, veriyskä ja hengenahdistus.

Mikäli epäilet sairastavasi keuhkosyöpää, on aina hakeuduttava lääkärin tutkittavaksi. Virallisten diagnoosien tekeminen kuuluu aina lääketieteen ammattilaisille.

Vaikka keuhkosyöpä on yksi tappavimmista syövistä, syövästä voi myös parantua. Ennuste on yleensä sitä parempi, mitä aikaisemmassa vaiheessa sairaus todetaan ja mitä pienemmälle alueelle syöpä on ehtinyt levitä. Tupakoinnin lopettaminen pienentää keuhkosyövän uusiutumisen riskiä.

Suomessa asiasta kertoi ensin MTV Uutiset.

