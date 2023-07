Omituinen kuva Jevgeni Prigozhinista leviää

Sosiaalisessa mediassa leviää erikoinen valokuva (alla) Wagner-palkkasotilasarmeijan johtajasta Jevgeni Prigozhinista.

Kuvassa Prigozhin istuu pelkät alushousut ja t-paita yllään sängyn laidalla telttaolosuhteissa ja on nostanut kätensä tervehdykseen. Kuvan on jakanut Twitterissä muun muassa Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko.

– Venäläismedia julkaisi kerrotun mukaan tuoreen kuvan Prigozhinista kenttäteltassa (väitetysti) Valko-Venäjällä, Herastshenko kertoo.

Russian media publish a reportedly recent photo of Prigozhin in a field tent in (allegedly) Belarus. pic.twitter.com/MNXSBhffui

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 14, 2023