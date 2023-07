Jevgeni Prigozhin sai takavarikoidut kultaharkkonsa ja miljoonansa takaisin

Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin on saanut Pietarissa sijaitsevalta toimistoltaan takavarikoidut rahavaransa takaisin.

Asiasta kertovat paikalliset mediat Fontanka ja 47 News, sekä Venäjän ulkopuolella nykyisin toimiva Novaja Gazeta.

Viranomaiset takavarikoivat useita laatikoita käteistä sekä kultaharkkoja.

Nyt Prigozhin on saanut takaisin viisi kultaharkkoaan sekä yli 10 miljardia ruplaa, joka Yhdysvaltojen dollareissa on yli sata miljoonaa dollaria.

Prigozhin ei kuitenkaan itse tullut hakemaan laatikoita, vaan lähetti autonkuljettajansa asialle valtakirjan kanssa.

Wagner-johtaja on aiemmin selittänyt käteisen suuria määriä sillä, että hän maksaa palkkasotureilleen sekä menehtyneiden sotilaiden perheille käteisellä.

Vielä viime sunnuntaina aamulla Venäjän viranomaiset ilmoittivat, että rahaa ja muuta omaisuutta ei olla palauttamassa, mutta sen jälkeen päätös koki yllättävän täyskäänteen.

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Herastshenko viittaa Twitterissä siihen, että joidenkin tietojen mukaan Prigozhin olisi ollut viikonloppuna Moskovassa neuvottelemassa.

– Prigozhinilla saattaa olla jotain arkaluonteista tietoa [Vladimir] Putinista, kun aseellisen kapinan jälkeen hän pääsee kuin koira veräjästä sekä saa rahansa takaisin, Herastshenko pohtii ja heittää ilmaan kysymyksen, rahoittaako Prigozhin varoillaan mahdollista seuraavaa kapinaansa.

Verkkouutiset kertoi aiemmin, että 24. kesäkuuta tehdyssä ratsiassa toimistolta löydettiin myös Prigozhinin kaksoisolentojen passeja, joissa oli Wagner-johtajan nimi ja samannäköisen toisen henkilön kuva.

