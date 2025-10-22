Omistatko tällaisen auton? Lataus parkkihallissa kielletään

Pysäköintiyhtiö Europark kieltää tiettyjen Audi-mallien lataamisen parkkihalleissaan. Yhtiö kertoo asiasta verkkosivuillaan.
Kielto koskee Audin Q7, Q8 ja A8 PHEV -malleja. Syynä on liikenne- ja viestintäministeriö Traficomin antama takaisinkutsu kyseisien mallien osalta.
– Tietyn valmistusajanjakson Audi Q7, Q8 ja A8 PHEV -malleissa mahdollisesti viallisten autojen yksittäisissä akkumoduuleissa on poikkeamia tärkeissä teknisissä parametreissä. Nämä poikkeamat voivat merkitä vikaa kyseisessä akkumoduulissa, Traficomin takaisinkutsussa sanotaan.
Europarkin latauskielto kestää niin kauan, kunnes valmistajan ja Traficomin takaisinkutsukampanja on suoritettu.
Sähköautot ovat aiheuttaneet useita vaaratilanteita viime aikoina. Esimerkiksi Tampereella sattui mittavat vahingot, kun parkkihallissa latauksessa ollut hybridiauto syttyi palamaan.