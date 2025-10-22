Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Sähköauto latauksessa. Arkistokuva. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Omistatko tällaisen auton? Lataus parkkihallissa kielletään

Taustalla on viranomaisen takaisinkutsu.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Pysäköintiyhtiö Europark kieltää tiettyjen Audi-mallien lataamisen parkkihalleissaan. Yhtiö kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Kielto koskee Audin Q7, Q8 ja A8 PHEV -malleja. Syynä on liikenne- ja viestintäministeriö Traficomin antama takaisinkutsu kyseisien mallien osalta.

– Tietyn valmistusajanjakson Audi Q7, Q8 ja A8 PHEV -malleissa mahdollisesti viallisten autojen yksittäisissä akkumoduuleissa on poikkeamia tärkeissä teknisissä parametreissä. Nämä poikkeamat voivat merkitä vikaa kyseisessä akkumoduulissa, Traficomin takaisinkutsussa sanotaan.

Europarkin latauskielto kestää niin kauan, kunnes valmistajan ja Traficomin takaisinkutsukampanja on suoritettu.

Sähköautot ovat aiheuttaneet useita vaaratilanteita viime aikoina. Esimerkiksi Tampereella sattui mittavat vahingot, kun parkkihallissa latauksessa ollut hybridiauto syttyi palamaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)