Hybridiauto latauksessa. Kuvituskuva. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Hybridiauto syttyi palamaan, vaurioitti 50 autoa

Auton epäillään olleen latauksessa tapahtumahetkellä.
Maanalaisessa pysäköintihallissa syttyi tulipalo keskiviikkona 1. lokakuuta. Poliisi sai hälytyksen tapauksesta kello 11.29.

Poliisin tiedotteen mukaan palon epäillään saaneen alkunsa pysäköintihallissa olleesta hybridiautosta. Kyseinen auto oli todennäköisesti latauksessa tapahtumahetkellä.

Tämänhetkisten tietojen mukaan yhteensä noin 30 autoa vaurioitui palossa, ja lisäksi lievempiä savu-ja nokivaurioita kohdistui noin 20 autoon. Myös rakennus sai savuvaurioita.

Poliisi jatkaa palonsyyntutkintaa ja tekee tapahtumapaikalla sekä sen lähistöllä teknistä tutkintaa. Poliisi ei tämänhetkisen tiedon mukaan epäile tapahtuneessa rikosta.

Hybridiauto on auto, jossa on vähintään kaksi eri voimanlähdettä. Yleensä hybridiautolla tarkoitetaan autoa, jossa on sekä poltto- että sähkömoottori.

