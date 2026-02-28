Olof Palmen murha tullaan ratkaisemaan, syyttäjä uskoo

Ruotsin pääministeri Olof Palmen murhaaja tullaan saamaan selville, uskoo pääsyyttäjä Lennart Guné Aftonbladetin haastattelussa Guné kuitenkin arvioi, ettei ketään tullaan koskaan tuomitsemaan murhasta.

Olof Palme ammuttiin Tukholmassa 28. helmikuuta 1986 hänen poistuttuaan vaimonsa kanssa elokuvateatterista. Ruotsin historian suurimmasta rikostutkinnasta huolimatta murhaajaa ei koskaan saatu kiinni. Christer Pettersson tuomittiin murhasta vuonna 1989, mutta hänet vapautettiin ja todettiin syyttömäksi hovioikeudessa jo samana vuonna.

Murhatutkinta lopetettiin yli 24 vuoden jälkeen vuonna kesäkuussa 2020. Jo 1980-luvulla Palmen murhaajan jäljille johtavista vihjeistä luvattua 50 miljoonan kruunun palkkiota ei kuitenkaan ole vedetty takaisin.

Palmen murha oli ”isku koko yhteiskuntaa kohtaan”, mutta tutkinnan lopettaminen oli kuitenkin oikea ratkaisu, syyttäjä Guné sanoo. Poliisin arvostelijoiden mukaan DNA-teknologialla voitaisiin päästä surmaajan jäljille, mutta Gunén mukaan jonkun tietyn esineen sitominen murhaajaan on lähes mahdotonta. Elossa olevia epäiltyjä ei enää ole.

Syyttäjä sanoo kuitenkin uskovansa, että totuus murhasta tulee ”tavalla tai toisella” paljastumaan. Ratkaisu voidaan Gunén mukaan saada esimerkiksi jäähyväiskirjeen tai kuolinvuoteella tehdyn tunnustuksen muodossa.

Sosiaalidemokraatti Palme toimi Ruotsin pääministerinä vuosina 1969-1976 ja jälleen vuodesta 1982 kuolemaansa saakka. Palme tuli kansainvälisesti tunnetuksi Vietnamin sodan kriitikkona sekä rauhanvälittäjänä Iranin ja Irakin sodassa 1980-luvun alussa.

Palmella oli vahvat suomalaiset sukujuuret, sillä hänen isoäitinsä oli kotoisin Uudenmaan Pernajasta. Olof Palmen isän serkku Ernst von Born toimi muun muassa Suomen vt. pääministerinä jatkosodan päättymisvaiheessa, ja Palmen oma setä kaatui ruotsalaisena vapaaehtoisena Tampereella sisällissodassa 1918.