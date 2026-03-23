Museo saa kauan kaivatun panssarivaunun

Sotamuseo on sopinut Tšekin tasavallan Prahan sotahistoriallisen instituutin kanssa vaihtokaupasta, jossa Sotamuseon omistama Sturmgeschütz III -rynnäkkötykki vaihdetaan IS-2-panssarivaunuun.
Neuvostoliittolainen IS-2-vaunutyyppi oli vuonna 1944 Neuvostoliiton moderneinta ja raskainta vaunukalustoa, ja vaunuja osallistui muun muassa Kannaksen taisteluihin. IS on lyhenne sanoista Iosif Stalin.
IS-2 saapuu Suomeen tänään maanantaina 23. maaliskuuta, minkä jälkeen se kuljetetaan Panssarimuseoon Parolaan. IS-2:n saavuttua Panssarimuseolle vaihtokauppaan kuuluva Sturmgeschütz Ps 531-35 aloittaa matkansa Tšekkiin. Kuljetuksista vastaa Tšekin puolustusvoimat.
Vaihtokaupan jälkeen Sotamuseon kokoelmiin jää edelleen useita rynnäkkötykkejä.
Sotamuseon johtaja Harri Huusko muistelee Maanpuolustuskorkeakoulun tiedotteessa, että IS-2-vaunun puuttuminen suomalaismuseoiden näyttelyesineistöstä on ollut pitkään tunnistettu haaste.
Suomeen saapuva IS-2 (IS122-40223) on 93. valmistettu kyseisen tyypin panssarivaunu. Se osallistui toisen maailmansodan aikana taisteluihin Ukrainan rintamalla. Neuvostoliitto käytti IS-2-kalustoa Suomea vastaan 1944 suurhyökkäyksen aikana, jolloin suomalaiset tuhosivat niitä Karjalan kannaksen maastossa, mutta yhtään vaunua ei saatu sotasaaliiksi.
Yleisö pääsee tutustumaan vaunuun Parolan Panssarimuseossa keväällä aukeavan Murskattua neuvostorautaa – Panssarintorjuntaa kesällä 1944 -näyttelyn myötä.