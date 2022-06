Öljynjalostamo roihuaa videolla – Ukraina iski Venäjän puolelle

Ukrainalaislennokki iski Novošahtinskin öljynjalostamoon Rostovin läänissä, noin 100 kilometriä Donin Rostovista länteen ja vain viiden kilometrin päässä Ukrainan rajasta.

Öljynjalostamon tuotantokapasiteetti on yli 7,5 miljoonaan tonnia vuodessa, joten se on yksi Etelä-Venäjän suurimmista.

Paikalliset pelastusviranomaiset saivat kello 9.25 ilmoituksen, että öljynjalostamo on tulessa. Palon sammuttaminen kesti kaksi ja puoli tuntia. Viranomaisten mukaan loukkaantuneita ei ole ja ”palon syttymissyytä selvitetään”.

Rostovin kuvernööri Vasili Golubev sanoo, että alueelta on löytynyt kahden lennokin jäännökset.

– Työntekijät huomasivat ukrainalaisen lennokin. Se syöksyi jalostamon rakenteisiin, minkä seurauksena oli räjähdys ja tulipalo, sanoi eräs paikallinen virkamies Venäjän valtion uutistoimisto Tassille.

Eräs toinen Tassin haastattelema täsmensi, että lennokkeja oli kaksi, joista toinen iskeytyi jalostamon lämmönvaihtoyksikköön, josta palo alkoi. Toinen taas lensi pois.

Paikallisten työmiesten kuvaamissa videoissa näkyy kuinka lennokki iskee jalostamoon. Videolla kuuluu juuri ennen iskua seuraavanlainen työmiesten vitsailevan ihmettelevä keskustelu:

Näiden kommenttien jälkeen kuuluukin räjähdys, jota seuraa runsas venäjänkielisten kirosanojen ja manausten tulva.

Reportedly footage of a Ukrainian UAV kamikaze strike on a Russian oil refinery in Novoshakhtinsk, Rostov Oblast. https://t.co/SYsD7oQTwr pic.twitter.com/1MjamL30uV

Footage of firefighters trying to put out the flames after the UAV strike on the oil refinery. 3/ pic.twitter.com/6ScU9Txt5D

— Rob Lee (@RALee85) June 22, 2022