”Oliko joku aikanaan huolissaan Adolf Hitlerin kasvojen säilyttämisestä?”

Puolan presidentti Andrzej Duda kertoo tuoreessa Bild-lehdessä näkemyksiään koskien Venäjän imperialistista hyökkäyspolitiikaa ja Saksan suhteita Venäjään.

– Me puolalaiset ymmärrämme tilanteen erittäin hyvin. Kukaan ei sanallakaan puhu kaupankäynnistä Venäjän kanssa, kun meitä jälleen uhataan sillä, että Venäjän armeija voi jälleen palata. Se tarkoittaa kuolemaa, teloituksia ja ihmisten viemistä Siperiaan. Me tiedämme erittäin hyvin, mitä Venäjän mahdollinen hyökkäys tarkoittaa. Tämän takia emme saa päästää asioita etenemään niin pitkälle.

Lehden kysymykseen siitä, millaisena Duda näkee nykyisen Saksan, vastasi presidentti seuraavasti:

– Pahoittelen, jos tämä loukkaa joitain ihmisiä Saksassa: eräälle Saksan talouden osalle on täysin yhdentekevää, mitä Ukrainalle käy, miten Puolan kanssa on. He sanovat: me haluamme tehdä bisnestä, ansaita rahaa. Venäjän kanssa voi käydä kauppaa, me haluamme myydä tutteitamme. Me haluamme ostaa halpaa kaasua ja öljyä. Ehkei Saksan talous usko, että Venäjän armeija voisi jälleen juhlistaa suurta voittoaan Berliinissä ja miehittää osan Saksasta. Me puolalaiset tiedämme, että se on mahdollista. Ja sen takia meille ei ole mikään business as usual [kuin mitään ei olisi tapahtunut]. Ja sen takia yritämme herätellä Eurooppaa ja maailmaa, että Venäjän kanssa eivät olisi asiat business as usual.

Lehti myös kysyi, mitä mieltä Duda on Saksan liittokansleri Olaf Scholzin näkemyksestä, jonka mukaan raskaan aseistuksen antaminen lisäisi Venäjän ,ydinaseiden käytön uhkaa.

– Jos me pelkäämme Venäjän ydinaseita, tulisi meidän kaikkien heti antautua. Koska jos presidentti [Vladimir] Putin menisi ja sanoisi: nyt pommitamme Ukrainan pääkaupunkia ydinpommein, jollette te laajenna Venäjän etupiiriä Atlantin valtamerelle, Lissaboniin asti, pitäisikö sitten meidän kaikkien alkaa pelätä ja toteuttaa Putinin määräyksiä ja politiikkaa koko Euroopassa, koska me pelkäämme hänen ydinaseitaan? esitti Duda vastakysymyksenä.

Bild kysyi myös pelkääkö Scholz Dudan mielestä liikaa Putinia. Scholzin ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin argumentti on, että ratkaisu voidaan saada ainoastaan neuvotteluiden kautta.

– Minua ihmetettyvät kaikki ne neuvottelut, joita kansleri Scholz ja presidentti Emmanuel Macron käyvät Putinin kanssa. Ne neuvottelut eivät tuota mitään. Mitä he saavuttavat? He ainoastaan legitimoivat sillä henkilöä, joka on vastuussa Venäjän armeijan Ukrainassa tekemistä rikoksista. Hän kantaa niistä vastuun. Hän antoi käskyn lähettää joukot sinne. Komentajat ovat hänen alaisuudessaan, Vladimir Putinin, Keskusteliko joku toisen maailmansodan aikana sillä tapaa Adolf Hitlerin kanssa? Sanoiko joku, että Adolf Hitlerin tulisi saada säilyttää kasvonsa? Että meidän ei tulisi nöyryyttää Adolf Hitleriä? En ole sellaisia ääniä kuullut, Duda huomautti.