Oletko lähdössä ulkomaille? Yksi yleinen virhe voi estää matkasi

Suunnitteletko ulkomaan matkaa kesälle? Poliisi kehottaa ennen matkalle lähtöä varmistumaan yhdestä asiasta.

Se koskee passin tai henkilökortin voimassaoloa.

Asia kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua lomamatkaa. Myöhäinen liikkeellelähtö voi aiheuttaa ongelmia erityisesti EU:n ulkopuolelle matkustettaessa. Pahimmassa tapauksessa passin tai henkilökortin vanheneminen voi estää matkalle lähdön kokonaan.

Poliisin mukaan matkustusasiakirjan on oltava ehjä ja voimassa koko matkan ajan. Joissain tilanteissa passin voimassaolo voi aiheuttaa ongelmia, vaikka se umpeutuisi vasta lomamatkan jälkeen. Monissa EU:n ulkopuolisissa maissa vaaditaan lisäksi, että passi on voimassa vielä kuukausia matkan päättymisen jälkeen.

Koska vaatimukset vaihtelevat, kohdemaan tarkat vaatimukset matkustusasiakirjoille on syytä selvittää etukäteen.

Passia tai henkilökorttia haetaan poliisilta. Poliisi suosittelee aloittamaan asioinnin verkossa. Sähköinen hakemus kertoo, tarvitaanko käynti poliisiasemalla, ja samalla voi varata ajan. Verkossa tehty hakemus on myös hieman edullisempi kuin paikan päällä jätetty.

Uutta passia tai henkilökorttia varten tarvitaan enintään kuusi kuukautta vanha passikuva. Hakemus tehdään poliisin verkkopalvelussa, joka ohjaa tarvittaessa ajanvaraukseen. Valmis asiakirja noudetaan, kun siitä on saatu ilmoitus.

Osa hakijoista on lykännyt uusimista odottaessaan passin enimmäisvoimassaoloajan pidentämistä kymmeneen vuoteen. Poliisin mukaan muutosta ei kuitenkaan kannata jäädä odottamaan, sillä tarvittavat lainsäädäntö- ja tietojärjestelmäuudistukset ovat vielä kesken, eikä aikataulua ole vahvistettu.

Nykyisin käytössä olevat passit ovat voimassa viisi vuotta. Uutta passia on haettava aina erikseen. Suomessa passien myöntäminen on vain poliisille kuuluva tehtävä.

Poliisia on ajoittain arvosteltu siitä, että etenkin ruuhkaisina aikoina ajanvarausaikoja ei ole saatavilla tai aika on saatu varattua vasta pitkän ajan päähän. Lähivuosina käyttöön otettavat kymmenen vuoden passit pyrkivät osaltaan vähentämään hakemusruuhkia.