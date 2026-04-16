Poliisilla mittava operaatio Tampereella, ei vaaraa sivullisille

Poliisi harjoittelee tänään torstaina Tampereen Tammelan stadionilla ja sen läheisyydessä. Poliisi kertoo asiasta tiedotteessa.
Stadionin alueella on useita poliiseja ja poliisin ajoneuvoja.
Kansalaisten ei ole syytä olla huolissaan, sillä viranomaisen tiedotteen mukaan harjoituksesta ei aiheudu vaaraa eikä haittaa sivullisille.
Tammelan stadion sijaitsee Tammelan kaupunginosassa lähellä Tampereen ydinkeskustaa. Nykyinen stadion avattiin käyttöön vuonna 2024. Paikalla sijainnut aiempi stadionrakennus purettiin vuosien 2020–2021 aikana.
Poliisi harjoittelee ajoittain näkyvästi ihmisasutuksen keskellä. Esimerkiksi viime lokakuussa poliisilla oli mittava harjoitusoperaatio Espoon Nihtisillassa.