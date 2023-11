”Olemme askeleen päässä suuresta katastrofista”

Entinen Yhdysvaltain apulaisulkoministeri, tohtori A. Wess Mitchell varoittaa Foreign Policyssa julkaisemassa artikkelissaan, että Yhdysvallat on ”silmänräpäyksen päässä maailmansodasta, jonka se voi hävitä”. Kiina hyökkäys Taiwaniin käynnistäisi tällaisen katastrofin.

Kun Venäjä varautuu pitkään sotaan Ukrainassa ja Iran on avannut toisen rintaman Lähi-idässä, kasvaa Kiinalla houkutus Taiwanin valtaamiseksi. Mitchell varoittaa, että hyökkäys Taiwaniin johtaisi Yhdysvaltojen osalta kolmen rintaman sotaan.

– Tämä [vaara] ei johdu siitä, että Yhdysvallat olisi heikkenemässä. Se johtuu siitä, että Yhdysvaltojen tulee olla vahva yhtäaikaa kolmessa paikassa, kun taas sen vastustajien eli Kiinan, Venäjän ja Iranin tarvitsee olla vahvoja vain omilla kotialueillaan saavuttaakseen tavoitteensa.

Mitchell varoittaa, että Yhdysvallat ei ota tilannetta tarpeeksi tosissaan. Hän korostaa, että Yhdysvaltojen tulee varmistaa Ukrainan, Israelin ja Taiwanin saavan kaikki aseet, jotka ne tarvitsevat puolustaakseen itseään. Lisäksi Yhdysvaltojen tulee lisätä puolustusmenojaan.

Nämä kolme maata ovat eturintamassa autoritaarisia valtioita vastaan ja niiden menestys toimii itsessään pelotteena, arvioi Mitchell. Etuvartiomaiden nopea menestys hillitsisi autoritaaristen maiden sotimishaluja sekä ehkäisivät konfliktien pitkittymistä ja laajentumista.

Mitchell huomauttaa, että samalla kun Yhdysvalloissa ja muualla lännessä pohditaan ilmastonmuutosta, ilmastotekoja ja sosiaalimenoja, keskittyvät Venäjä ja Iran sotakassan kerryttämiseen öljynviennillä. Kiina taas rakentaa kaksi hiilivoimalaa viikossa.

Viron parlamentin eli Riigikogun ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson on jakanut Mitchellin artikkelin viestipalvelu X:ssä ja pitää sitä ajankohtaisena muistutuksena länsimaille.

Mihkelson ihmettelee, miten ”länsi on jälleen unissakävelijänä kulkemassa kohti jälleen yhtä suurta sotaa”.

– Saatan olla väärässä, mutta hyvä elämä on turruttavaa. Kukaan ei halua luopua siitä. Harva ymmärtää sodan hinnan ennen kuin he suoraan altistuvat sille.

Mihkelson ihmettelee, eikö historia ole opettanut mitään länsimaille.

– Mutta vaikuttaa siltä, että nykypäivän länsijohtajille historia päättyy jokaisen uuden päivän alkaessa. Kuitenkin, me olemme yhden askeleen päässä globaalista katastrofista. Eikä se ole ilmastonmuutos.

But isn't history a teacher? It seems that, at least for many of today's Western leaders, history ends with the beginning of each new day. However, we are one step away from a global catastrophe. And it's not climate change.

— Marko Mihkelson (@markomihkelson) November 19, 2023