Ohjus iskeytyy asuinkortteliin Zaporižžjassa – dramaattinen hetki videolla

Sosiaaliseen mediaan keskiviikkona lähetetyssä kuvamateriaalissa (tviitti jutun lopussa) näkyvät laajat vahingot ja tulipalo Ukrainan Zaporižžjassa.

Videolla näkyy ohjuksen iskeytyminen kerrostaloon ja siitä seurannut tulipalo.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan rakennukseen osunut ohjus oli venäläinen.

– Zaporižžja. Juuri nyt asuinalueita, joilla tavalliset ihmiset ja lapset asuvat, tulitetaan. Tästä ei saa tulla ”vain yksi päivä” Ukrainassa tai missään muuallakaan maailmassa.

– Maailma tarvitsee suurempaa yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä voittaakseen Venäjän terrorin nopeammin ja suojellakseen ihmishenkiä, Zelenskyi tviittasi.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2023