Nyt tuli varoitus: ”Puhdistukset” CIA:ssa sumentavat USA:n kuvaa Venäjästä

Keskustiedustelupalvelu CIA:ssa tehty ”siivous” vaikuttaa suoraan Yhdysvaltain hallinnon kykyyn saada tietoa Venäjän uhista, sanovat virastossa työskennelleet agentit The Telegraph-lehdelle.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on estänyt kymmeniltä virkamiehiltä pääsyn salattuun tietoon, ja useat näistä henkilöistä olivat osallistuneet tiedusteluarvioon Venäjän yrityksistä vaikuttaa USA:n vuoden 2016 presidentinvaaleihin Trumpin puolesta.

Päätös julkaista lista 37 nykyisestä ja entisestä tiedustelualan ammattilaisesta, jotka hallinnon näkökulmasta ”rikkoivat valansa ja käyttivät tiedustelua poliittisena aseenaan”, on saanut agentit pelokkaiksi. Turvaluokituksen puute estää myös konsultointityöt, joita moni on tehnyt varsinaisen virkauransa jälkeen.

Tyrmistystä herättää se, että Trumpin tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard nimesi X:ään julkaisemallaan listalla myös peitetehtävissä toimineen CIA-agentin, joka oli briiffannut Trumpia ennen tämän tapaamista presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Viraston neljän entisen työntekijän mukaan puhdistukset johtavat siihen, että jäljelle jäävät ovat taipuvaisempia lieventämään raporttejaan Venäjästä, pyytämään siirtoa poliittisesti vähemmän herkkiin tehtäviin sekä välttämään riskialttiita operaatioita Moskovassa.

“Kostonhaluisina” pidetyt julkiset hyökkäykset CIA:n virkamiehiä vastaan uhkaavat vesittää työn, jolla viraston Russia House -yksikköä on laajennettu ja jonka ansiosta se kykeni ennakoimaan Moskovan täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan.

CIA:n päämajassa Virginian Langleyssa on alaa vallannut epäluottamuksen ja varovaisuuden ilmapiiri, Telegraphille kerrotaan. Satoja työntekijöitä on eronnut tai jäänyt varhaiseläkkeelle sen jälkeen, kun tehokkuusvirasto Doge tarjosi liittovaltion työntekijöille eropaketteja.

Pitkän linjan tiedusteluasiantuntija ja Barack Obaman kaudella Valkoisen talon tilannehuoneen johtajana toiminut Larry Pfeiffer varoittaa, että Yhdysvallat on menettämässä viraston kykyä “tarjota parhaat ja lahjakkaimmat asiantuntijat” kohteisiin, jotka eniten merkitsevät.

Uraansa varjelevat agentit eivät välttämättä halua työskennellä aiheiden parissa, joista saatava tieto ei sovi hallinnon poliittisiin näkemyksiin.

Toinen entinen CIA:n agentti toteaa, että motivaatio myös peitetehtävissä voi heiketä.

– Miksi riskeeraisin [Moskovassa] terveyteni ja perheeni hyvinvoinnin [hankkiakseni tietoa], joka sitten heitetään roskiin, hän sanoo.

Potkut saaneessa CIA:n henkilöstössä on myös sellaisia, joilla ei ollut todellista osaa vuoden 2016 presidentinvaaleihin vaikuttamisesta tehtyihin johtopäätelmiin.

Viime kuukausina Trump on siirtänyt lisäksi sivuun tiedusteluviranomaisia tuoreempien raporttien tiimoilta.

Pentagonin sotilastiedustelupalvelu (DIA) johtanut kenraaliluutnantti Jeffrey Kruse erotettiin sen jälkeen, kun julkisuuteen vuotanut raportti kertoi Iraniin tehtyjen iskujen viivästyttäneen maan ydinohjelmaa vain muutamalla kuukaudella.

– Sokaisemme itse itseämme, sanoo entinen CIA:n työntekijä Steven Cash, joka nyt johtaa Trumpin politiikkaa vastustavaa entisten tiedusteluammattilaisten järjestöä.

– Et voi puhua kollegoillesi, koska ei tiedetä, kuka tekee yhteistyötä hallinnon kanssa, eikä tiedetä, kuka on nimitetty tehtävään vain siksi, että oli seuraavana jonossa yksikön päälliköksi.

Maaliskuussa kymmeniä CIA:n työntekijöitä, jotka olivat vielä kahden ensimmäisen palvelusvuotensa koeajalla, irtisanottiin yllättäen.

Kokonaisuutena kehitys uhkaa tehdä tyhjiksi ne ponnistelut, joilla CIA oli onnistunut soluttautumaan Kremlin sisäpiiriin, mihin virasto ei ollut yltänyt kylmän sodan päättymisen jälkeisinä vuosikymmeninä. CIA tiesi Putinin vahvistavan sotilasreservejä ja laativan varautumissuunnitelmia hyvissä ajoin ennen helmikuuta 2022.

– Kuvitellaan, että sinulla on ihmislähde, joka antaa sinulle erinomaista tietoa Moskovasta. Jakaisitko sitä tällä hetkellä Gabbardin kanssa? tiivistää eräs entinen CIA:n työntekijä.

Hallinnon pelätään seuraavaksi kiinnittävän huomionsa virastossa Havannan syndrooman tai koronaviruksen alkuperän tutkinnan parissa työskennelleisiin.