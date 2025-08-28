Tulsi Gabbardin temppu tuli CIA:lle puun takaa – ”Voi vaarantaa operaatiot”

Kun Yhdysvaltain kansallinen tiedustelujohtaja Tulsi Gabbard löi julki listan henkilöistä, joilta poistetaan turvaluokitus, joukossa oli myös peitetehtävissä työskennelleen CIA:n agentin nimi.

Keskustiedustelupalvelu CIA:lle temppu tuli yllätyksenä, kertoo The Wall Street Journal.

Välikohtaus heijastelee sitä, kuinka Yhdysvaltojen johtavien tiedusteluviranomaisten välit ovat kiristyneet. Gabbard valvoo kaikkia maan 18 tiedusteluvirastoa, muun muassa CIA:ta, FBI:tä sekä kansallista turvallisuusvirasto NSA:ta.

Tulsi Gabbard julkaisi viime viikolla somealusta X:ssä listan 37 entisestä ja nykyisestä tiedustelun virkamiehestä, joilla ei ole enää pääsyä salattuihin tietoihin. Käytännössä se tarkoittaa, että työskentelyä tiedusteluyhteisöissä ei voi jatkaa.

Useat mainituista henkilöistä olivat joko osallistuneet tiedusteluarviointeihin, joita tehtiin Venäjän yrityksistä vaikuttaa USA:n vuoden 2016 presidentinvaaleihin, tai he olivat allekirjoittaneet vuonna 2019 kirjeen, jossa vaadittiin presidentti Donald Trumpille virkasyytettä. Trump tukijoineen kutsuu taannoista Venäjä-tutkintaa säännönmukaisesti ”Venäjä-huijaukseksi”.

Gabbard ei tiennyt, että kyseinen CIA:n vakooja oli ollut peitetehtävissä, kertoo eräs listan julkaisun jälkipyykkiä läheltä seurannut WSJ:lle.

Salaisiin operaatioihin osallistuneiden tiedustelun työntekijöiden nimien paljastaminen voi asettaa heidät vaaraan sekä vahingoittaa Yhdysvaltojen kansainvälisiä suhteita. Lisäksi peitetoimintaa tekevän agentin henkilöllisyyden paljastaminen on rikos, mutta WSJ toteaa, ettei ole selvää päteekö tämä hallituksen omaan julkistukseen.

Lisäksi Gabbardin listalla oli henkilö, jota pidetään Yhdysvaltain tiedustelun yhtenä kovimmista ja pitkäaikaisimmista Venäjä-asiantuntijoista.

Kolme muuta tilanteesta perillä olevaa lähdettä kuvailee, ettei Gabbardin toimisto käynyt mitään ”merkityksellistä” neuvottelua CIA:n kanssa ennen listan julkaisua. Lista jaettiin toimistosta CIA:lle edellisenä iltana, mutta heiltä ei kysytty mielipidettä kokoonpanosta, eikä CIA:ssa tiedetty, että nimilista ilmestyy sosiaaliseen mediaan seuraavana päivänä.

Gabbardin mukaan hän toimi Trumpin määräyksestä.

– Kansallisen tiedustelupalvelun johtaja Gabbard määräsi [turvaluokitusten] peruutukset varmistaakseen, että henkilöt, jotka ovat rikkoneet heihin kohdistuvaa luottamusta politisoimalla, ottamalla aseeksi, manipuloimalla tai vuotamalla salattuja tiedustelutietoja, eivät enää saa tehdä niin, Gabbardin toimiston edustaja kommentoi.

– Järkevä [tiedustelujohtaja] olisi ensin konsultoinut CIA:ta ennen peitetehtävissä olleen virkailijan nimeämistä, sanoo CIA:n entinen esikuntapäällikkö Larry Pfeiffer.

– Se voi vaarantaa CIA:n peiteoperaatiot. Se voi vaarantaa suhteet ulkomaisiin hallituksiin, hän jatkaa.

Gabbard ja CIA:n johtaja John Ratcliffe ottivat yhteen heinäkuussa, kun Gabbard päätti tehdä julkiseksi vain kevyesti muokatun asiakirjan, joka käsitteli Venäjän vaikuttamista vuoden 2016 vaaleissa. CIA olisi halunnut salata suuremman osan raportista, sillä se paljasti viraston arkaluonteisia lähteitä sekä menetelmiä.

Kesäkuussa Gabbard ajautui Trumpin epäsuosioon julkaistuaan videon, jossa syytti ”poliittisen eliitin sotahaukkoja” maailman ajamisesta lähemmäs ydintuhon kynnystä kuin koskaan aiemmin.

Viime aikoina Gabbard taas on vahvistanut asemaansa Trumpin silmissä, kun hän on vaatinut tiedusteluyhteisön johtopäätösten uudelleenarviointia siitä, että Venäjä vaikutti amerikkalaisäänestäjiin Trumpin hyväksi vuoden 2016 vaaleissa.

Lisäksi Gabbard on pönkittänyt asemaansa julkaisemalla salaisia asiakirjoja nykyisistä ja entisistä tiedusteluviranomaisista, jotka hänen mukaansa ovat poliittisesti vääristelleet tiedusteluarvioita.

Trump vaikutti olevan mielissään Valkoisen talon kabinetin kokouksessa tiistaina:

– Löysitpä mielenkiintoisia asioita, Tulsi, hän sanoi.

– Hänestä tulee päivä päivältä yhä suurempi tähti, Trump hehkutti Gabbardia paikallaolijoille.