”Nykyhallitus ei edes yrittänyt aloittaa urakkaa”

Kokoomuksen kansanedustajan Ville Valkosen mukaan on ilmiselvää, että tuleva hallitus joutuu tarttumaan valtion velkaantumiseen ja tasapainottamaan julkista taloutta.

– Tässä valossa on kyllä käsittämätöntä, että nykyhallitus (Sanna Marinin hallitus) ei edes yrittänyt aloittaa urakkaa. Tekee tulevista päätöksistä vielä vaikeampia, Ville Valkonen tviittaa.

Hän viittaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön Turun Sanomissa esittämään huoleen valtion velkaantumisesta. Niinistö arvosteli Suomea myös huolettomasta taloudenpidosta ja elintasosta, ”jota ei ole ansaittu”. Taloussanomien haastattelemat ekonomistit jakavat pitkälti presidentin ajatukset velkahuolista.

– Velaksi elämisestä on aika helppoa olla samaa mieltä. Jossakin määrin diagnoosi on laajasti tiedostettukin, eli ei tämä mikään uusi asia ole, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoi Talsalle.

– Totta on, että kyse on lähinnä puheesta eli mitään kovin suurta ei ole toistaiseksi tapahtunut. Eläminen on ollut tietynlailla ylivarojen elämistä ja tietynlaisessa illuusiossa olemista sen suhteen mikä on pitkällä aikavälillä mahdollista, Appelqvist jatkaa.