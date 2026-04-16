Nuorten asuntosäästäminen romahti – 40 prosenttia saa apua vanhemmilta

Valtaosa nuorista haluaa omistaa asunnon, mutta yhä harvempi säästää sitä varten. Samalla entistä useampi turvautuu vanhempiensa tukeen, kertoo Danske Bankin tuore kysely.
Danske Bankin teettämän tutkimuksen mukaan 40 prosenttia ensiasunnon ostajista on saanut vanhemmiltaan tukea. Tuki on useimmiten vakuuksia (22 prosenttia), mutta myös suoraa rahaa (kymmenen prosenttia) ja lainaa (kahdeksan prosenttia) annetaan.
Samalla omaan asuntoon säästäminen on vähentynyt. Niistä nuorista, joilla ei vielä ole omistusasuntoa mutta jotka haluavat sellaisen, vain 16 prosenttia säästää sitä varten. Osuus on tutkimuksen mittaushistorian matalin.
Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaavan johtajan Sari Takalan mukaan kehitys korostaa järjestelmän merkitystä.
– On tärkeää, että Suomessa pidetään huolta siitä, että mahdollisimman monella ensiasunnosta haaveilevalla on myös mahdollisuus ostaa oma koti, Takala sanoo tiedotteessa.
Takala nostaa esiin ASP-järjestelmän kehittämisen. Hänen mukaansa yksi keino olisi laskea vaadittujen omien säästöjen osuutta nykyisestä kymmenestä prosentista viiteen, lainakattosääntelyn tasolle.
Taloustilanne näkyy myös ostajien huolissa. Kahden viime vuoden aikana asunnon ostaneista 46 prosenttia kertoo yleisen taloustilanteen huolettavan, kun yli kolme vuotta sitten ostaneista näin kokee 35 prosenttia.
Tutkimus viittaa myös siihen, että perhetausta vaikuttaa voimakkaasti asumispolkuun. Omistusasunnossa asuvista 88 prosentilla myös vanhemmilla on omistusasunto. Lisäksi omistusasuminen yleistyy iän ja tulojen kasvaessa: alle 25-vuotiaista vain kaksi prosenttia asuu omistusasunnossa, kun 35–39-vuotiaista jo 59 prosenttia.
– Tulokset kertovat, että ensiasumisen polku ei rakennu tyhjiössä: lapsuudenkodin asumismuoto ja vanhempien taloudellinen liikkumavara näkyvät siinä, kuinka realistisena omistusasuminen koetaan, Takala sanoo.
Kyselyn toteutti Taloustutkimus Danske Bankin toimeksiannosta alkuvuonna 2026. Siihen vastasi 1 238 iältään 18–39-vuotiasta suomalaista.