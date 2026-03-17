Nordealta raju ilmoitus: Koskee 1500 työntekijää

Pankkikonserni Nordea aikoo tehdä merkittäviä uudistuksia henkilöstörakenteeseensa. Muutokset tulevat koskemaan noin 1 500 työntekijää vuosina 2026 ja 2027. Nordea kertoo suunnitelmistaan tiedotteessa.
Uudelleenjärjestelyjen taustalla on se, että pankki suunnittelee panostavansa entistä enemmän teknologiaan, dataan ja tekoälyyn. Lisäksi Nordea aikoo tiivistää käytössään olevia järjestelmiä. Samalla tämä tulee vähentämään Nordean työntekijöiden tarvetta, joten työntekijämäärän odotetaan laskevan nykyisestä.
Muutoksista huolimatta kaikki työntekijät eivät automaattisesti menetä työpaikkaansa. Tiedotteen mukaan Nordea tukee työntekijöitä ”uuden osaamisen hankinnassa sekä osaamisen kehittämisessä ja tarjoaa heille sopivia sisäisiä mahdollisuuksia”.
Uudelleenjärjestelyjen odotetaan laskevan vuosittaisia kuluja vähintään 150 miljoonalla eurolla alkaen tilikaudesta 2028.
Suunnitellut uudistukset liittyvät Nordean vuodelle 2030 ulottuvaan strategiaan. Sen tavoitteena on parantaa pankin tekemää tulosta ja lisätä kustannustehokkuutta.