Nordealle määrättiin 2,26 miljoonan euron sakot

Pankkikonserni Nordea on saanut Euroopan keskuspankilta (EKP) sakot virheellisestä raportoinnista. Rangaistus koskee Nordea Rahoitus Suomi-yhtiötä. Seuraamusmaksu on suuruudeltaan 2,26 miljoonaa euroa.

EKP:n tiedotteen mukaan Nordean omistama rahoitusyhtiö on kirjannut takauksen alaiset saatavat virheellisesti velallisille takaajien sijaan. Virheellinen raportointi koskee vuosia 2021–2024. Virheiden takia Nordea rikkoi EU:n asettamia säännöksiä, jotka liittyvät riskienhallintaan.

EKP:n mukaan Nordea on toiminnassaan syyllistynyt vakaviin rikkomuksiin huolimattomuuden seurauksena.

Päätös ei ole lainvoimainen ja Nordea voi valittaa siitä Euroopan unionin tuomioistuimeen. Nordea itse ei ole tiedottanut saamastaan seuraamusmaksusta.

Nordea on viime vuosina ollut esillä muidenkin ongelmien takia. Esimerkiksi sen verkkopankissa on viime vuosina ollut toistuvia toimintahäiriöitä. Syksyllä 2024 häiriöitä useina päivinä peräkkäin. Silloin pankki perusteli häiriötä palvelunestohyökkäyksillä.

Lisäksi pankin palveluissa oli keväällä 2024 häiriö, jonka seurauksena osa asiakkaiden pankkitileistä ja niiden tapahtumista päätyi hetkellisesti ulkopuolisten henkilöiden nähtäväksi.