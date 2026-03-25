Verkkouutiset

OP on verkkohyökkäyksen kohteena, asiakkaiden varat turvassa

Hyökkäyksen tekijästä ei ole toistaiseksi tietoa.
OP:n logo Helsingissä. VILLE MÄKILÄ
Pankki- ja vakuutusryhmä OP-Pohjolan verkkopalveluissa on ollut keskiviikkona häiriöitä ulkomailta tulevan palvelunestohyökkäyksen takia. OP-Pohjola tiedottaa asiasta verkkosivuillaan.

OP:n mukaan kaikki asiakkaiden tiedot ja varat ovat turvassa.

– Suosittelemme ulkomailla käyttämään ensisijaisesti OP‑mobiilia, joka toimii normaalisti. Suomessa kaikki palvelut toimivat normaalisti, pankki tiedottaa.

Hyökkäyksen takana olevasta kohteesta ei toistaiseksi ole tietoa.

Verkkosivujen häiriöilmoituksia keräävän Downdetector-sivuston häiriöilmoitusten perusteella häiriö alkoi keskiviikkona yhden jälkeen iltapäivällä.

