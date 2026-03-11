Nordealle 2,26 miljoonan sakko EKP:ltä – näin pankki kommentoi

Nordean miljoonasakkoihin johtunut virhe huomattiin omassa valvonnassa, Nordean viestinnästä kerrotaan Verkkouutisille.
Pankkikonserni Nordeaan kuuluva Nordea Rahoitus Suomi on saanut 2,26 miljoonan euron suuruisen sakon Euroopan keskuspankilta. EKP:n tiedotteen mukaan Nordean omistama rahoitusyhtiö on kirjannut takauksen alaiset saatavat virheellisesti velallisille takaajien sijaan.
Virheellinen raportointi koskee vuosia 2021–2024. Virheiden takia Nordea rikkoi EU:n asettamia säännöksiä, jotka liittyvät riskienhallintaan.
Nordean viestinnästä kerrotaan Verkkouutisille, että Nordea Rahoitus Suomi -yhtiö huomasi rikkomuksensa itse lokakuussa.
– Ilmoitimme asiasta välittömästi Euroopan keskuspankille (EKP), korjasimme asian ja sen aiheuttaneen juurisyyn, viestinnästä kerrotaan.
Nordean mukaan rikkomus ei vaikuta pankkikonsernin pääomarakenteeseen tai konsernin suurille asiakasriskeille asetettuihin rajoihin.
– Olemme vahvistaneet sisäistä valvontaamme varmistaaksemme, ettei vastaavaa tapahdu enää, Nordea vakuuttaa.