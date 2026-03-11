Verkkouutiset

Nordealle 2,26 miljoonan sakko EKP:ltä – näin pankki kommentoi

Pankin mukaan se ilmoitti itse virheestä.
Nordean konttori Helsingissä. VILLE MÄKILÄ
Nordean konttori Helsingissä. VILLE MÄKILÄ

Nordean miljoonasakkoihin johtunut virhe huomattiin omassa valvonnassa, Nordean viestinnästä kerrotaan Verkkouutisille.

Pankkikonserni Nordeaan kuuluva Nordea Rahoitus Suomi on saanut 2,26 miljoonan euron suuruisen sakon Euroopan keskuspankilta. EKP:n tiedotteen mukaan Nordean omistama rahoitusyhtiö on kirjannut takauksen alaiset saatavat virheellisesti velallisille takaajien sijaan.

Virheellinen raportointi koskee vuosia 2021–2024. Virheiden takia Nordea rikkoi EU:n asettamia säännöksiä, jotka liittyvät riskienhallintaan.

Nordean viestinnästä kerrotaan Verkkouutisille, että Nordea Rahoitus Suomi -yhtiö huomasi rikkomuksensa itse lokakuussa.

– Ilmoitimme asiasta välittömästi Euroopan keskuspankille (EKP), korjasimme asian ja sen aiheuttaneen juurisyyn, viestinnästä kerrotaan.

Nordean mukaan rikkomus ei vaikuta pankkikonsernin pääomarakenteeseen tai konsernin suurille asiakasriskeille asetettuihin rajoihin.

– Olemme vahvistaneet sisäistä valvontaamme varmistaaksemme, ettei vastaavaa tapahdu enää, Nordea vakuuttaa.

