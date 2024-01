Nopeasti kyhätty brittien ilmatorjunnan järjestelmä toimii hyvin Ukrainassa

Britannian puolustusministeriön ja ohjusvalmistaja MBDA:n yhteistyönä neljässä kuukaudessa rakentama kokonaan uusi ilmatorjuntajärjestelmä on saavuttanut 90 prosentin torjuntatehon Ukrainassa. Järjestelmä perustuu MBDA:n lyhyen matkan ASRAAM-ilmataisteluohjukselle, joka on Britannian ilma- ja merivoimien Lockheed Martin F-35B- ja ilmavoimien Eurofighter Typhoon -hävittäjien pääasejärjestelmä.

Ohjusten laukaisuripustimet on integroitu panssaroituun SC Supacat HMT 400 -pyöräajoneuvoon, joka on ollut käytössä muun muassa Afganistanin vaativassa maastossa. Kokonaisuudesta on toistaiseksi julkaistu vain yksi valokuva viime elokuussa ja sen toiminnasta Ukrainassa yksi vahvistettu 42 sekunnin mittainen video (alla) lokakuulta.

Ministeriön ja MBDA:n yhteistyöryhmä osoitti jo kesäkuussa 2022 ASRAAM:in toimivan maasta laukaistuna, mikä johti ilmatorjuntajärjestelmän nopeaan kehittämiseen ja rakentamiseen Ukrainaa varten. Supacatiin on mahdollisesti integroitu myös elektro-optinen maalinetsintäjärjestelmä. Infrapunahakeutuva ohjus voidaan laukaista maalia kohti ilman suoraa näköyhteyttä siihen. Ohjus lukittuu maaliinsa laukaisun jälkeen.

Britannia koulutti ensimmäiset miehistöt järjestelmän käyttöön ennen niiden toimittamista Ukrainaan. Sittemmin se on toimittanut järjestelmää varten käytöstä poistettavia ASRAAM-ohjuksia sitä mukaa, kun ohjuksen uusinta Block 6 -versiota on tullut ilmavoimien käyttöön.

Uuden version maaliinhakeutumisen järjestelmää on parannettu. Viimeisimmästä ohjustoimituksesta Britannian puolustusministeri Grant Shapps tiedotti 29. joulukuuta 2023 Venäjän Ukrainan asutuskeskuksiin kohdistamien massiivisten iskujen jälkeen, joissa se käytti risteily- ja ballistisia ohjuksia sekä ohjuslennokkeja.

#Ukraine: One of the first videos showing the Ukrainian Supacat-ASRAAM air defense system in action, shooting down a Russian Shahed kamikaze UAV tonight.

The delivery of this FrankenSAM by the UK was first revealed in August. pic.twitter.com/c0kQ4qRYWj

— Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) October 12, 2023