Nokkosia ja kaksi lusikallista muhennosta: Hyökkääjä esittelee rintamalounaan

Sotilasteknologian asiantuntija, Yhdysvaltain puolustusministeriössä aiemmin työskennellyt Trent Telenko arvioi viestipalvelu X:ssä Venäjän asevoimien logistiikan onnistumista hyökkäyssodassa.

Hänen mukaansa Venäjän kalustotappiot ovat johtaneet tilanteeseen, jossa rintamalla oleville sotilaille ei saada toimitettua edes ruokaa.

Telenko jakaa arvionsa ohessa videon hyökkääjän sotilaiden rintamalounaasta. Videolla venäläissotilas kertoo, että heidän ateriansa koostuu maastosta kerätyistä nokkosista ja kahdesta lusikallisesta säilykemuhennosta.

Video on katsottavissa alla olevasta upotuksesta.

Kaasukeittimellä muhennosta valmistava sotilas kertoo kiroillen, että ilman nokkosia he olisivat jo kuolleet nälkään.

Telenkon mukaan ainoastaan moottoroidun logistiikan täydellinen romahtaminen voi selittää sen, että hyökkääjän sotilaat joutuvat turvautumaa nokkoskeittoon.

However, we have reached a point with logistical intelligence in Ukraine where the evidence kills the lies.

Russian front line troops eating nettle soup can't be explained by anything else but collapsing Russian motor transport.

— Trent Telenko (@TrentTelenko) July 20, 2024