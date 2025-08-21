Neuvottelut jäissä – USA:n evp-kenraali: Miksi luottaa tunnetun huijarin lupauksiin?

Vladimir Putin on muuttanut metodejaan, mutta hänen luonteensa ei ole muuttunut, eikä se tule muuttumaan, sanoo amerikkalainen kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling.

– Ajatus siitä, että Putiniin voisi luottaa minkään rauhansopimuksen kanssa, on fantasiaa, Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja kommentoi MSNBC:lle.

– Luulisi, että kasinon omistaja ymmärtäisi olla päästämättä tunnettua huijaria sisään, Hertling jatkaa viitaten Donald Trumpiin, johon toimittaja lisää, että kasino meni konkurssiin.

Pari päivää Trumpin huomio kiinnittyi Ukrainan sodan lopettamispyrkimyksiin, mutta nyt se näyttää olevan ainakin tällä erää ohi, mikä Hertlingin mukaan on huolestuttavaa.

Hän toteaa seuranneensa tilannetta Euroopassa työskennellessään, jolloin pääsi listaamaan myös Putinin jatkuvia toimia noiden vuosien ajalta.

– Putin on näyttänyt maailmalle uudelleen ja uudelleen, ettei hänen sanansa ole minkään arvoinen. Hän rikkoo sopimuksia ja valtionrajoja, murhaa vastustajiaan ja käyttää aseena kaikkea kyberavaruudesta kaasuvaroihin.

– Häneen tai hänen minioneihinsa kuten [ulkoministeri Sergei] Lavroviin luottaminen on kuin pelasi pokeria jonkun kanssa, joka huijaa jopa silloin kun on voittamassa, Hertling luonnehtii.

Lavrov teki eilen selväksi, ettei Moskovaa kiinnosta osallistua rauhanprosessiin vaatimalla Venäjälle ”veto-oikeutta” lännen turvatakuusuunnitelmaan Ukrainalle.

Lavrov kuvaili Euroopan diplomatiaa ”aggressiiviseksi eskalaatioksi” sekä ”kömpelöksi yritykseksi” vaihtaa Trumpin näkökulma sodasta.

Hertlingin mukaan Volodymyr Zelenskyin tueksi Valkoisessa talossa ryhmittyneet Euroopan johtajat yrittivät valaista Trumpia siitä, mistä tämä tietää vain vähän. Eli Ukrainan ja Venäjän välisestä dynamiikasta, joka on jatkunut vuosikymmeniä, ja jossa ensin Neuvostoliitto ja sittemmin Venäjä on pyrkinyt pirstaloimaan ja tuhoamaan Ukrainaa ja ukrainalaisia.

– Kulttuuri ja kansa Ukrainassa ovat hyvin erilaisia kuin kulttuuri ja kansa Venäjällä, toteaa Ukrainan armeijan kanssa työskennellyt Hertling.

Trumpin julistama Zelenskyin ja Putinin kahdenvälinen tapaaminen ei ole näköpiirissä. Kreml jatkoi eilen jarrutustaan, kun Lavrov sanoi, että Putin voi jatkaa neuvotteluja Ukrainan kanssa ”Istanbul-formaatissa”, mutta presidenttien tapaaminen vaatisi paljon valmisteluja, joissa kestää.

Sotaa seuraava ajatuspaja ISW toteaa, että Venäjän ja Ukrainan delegaatiot ovat tavanneet Turkin Istanbulissa kolme kertaa helmikuun 2025 jälkeen, mutta sotavankien vaihdon lisäksi juuri muuta tapaamiset eivät ole poikineet.

