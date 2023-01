”Neuvostoliitto on meidän kotimaamme”

Venäjän valtiollisen televisiokanavan keskusteluohjelmaan osallistunut historian professori Elena Ponomareva korosti, että ”me kaikki voimme sanoa, että Neuvostoliitto on kotimaamme”. Tallenne ohjelmasta on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– En itsekään ole niin nuori. Olen syntynyt Neuvostoliitossa ja kaikki varmasti ymmärtävät, että Neuvostoliitto on maani. Neuvostoliitto on isänmaani.

– Vaikka sitä ei ole virallisesti olemassa, se (Neuvostoliitto) on olemassa niin kauan kuin ajattelemme sitä, Elena Ponomareva sanoi.

Ponomareva vetosi taistelurintamalla oleviin venäläisiin sotilaisiin ja toivotti heille jaksamista. Hän painotti, kuinka tärkeää työtä he tekevät ”isänmaan kunnian” ja ”Neuvostoliiton ihmeen” eteen.

– Elämä on yliarvostettua, ohjelman juontaja Vladimir Solovjov totesi Ponomarevan lopetettua.

Solovjov sanoi, että venäläiset sotilaat eivät pelkää kuolemaa ja ovat siksi rintamalla.

– Kuolema on yhden vaiheen loppu ja uuden alku.

Venäläistä mediaa seuraavan Julia Davisin mukaan propagandistien tarkoituksena on saada venäläiset vakuuttuneiksi siitä, että ”Neuvostoliiton ihme” ja ”suuri isänmaallinen kunnia” ovat tärkeämpiä kuin yksittäisen ihmisen elämä. Puheet tukevat Venäjän luomaa narratiivia, jossa kerran maalle kuuluneet alueet ovat osa sitä ikuisesti.

Russian propagandists aim to convince the viewers that "the Soviet miracle" & the expansionist glory of the Motherland are more important than life, which is "overrated." They want new maps—or rather "a globe of Russia," because its borders end…nowhere.https://t.co/jsZDsMLoNo

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) January 3, 2023