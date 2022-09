Neljä Venäjän hävittäjää ammuttiin alas päivässä

Ukrainan pääesikunta raportoi torstaina ukrainalaisten ilmapuolustusten ampuneen alas kolme venäläistä Su-25-konetta ja yhden Su-24-koneen. Pudotetut koneet ovat rynnäkköhävittäjiä, joita Venäjä käyttää maajoukkojen ilmatukena.

Venäläiset eivät ole kyenneet sopeutumaan Ukrainan ilmapuolustukseen ja rynnäkkökoneiden on kerrottu lähinnä ampuvan raketteja summittaisesti kohteisiin etäältä.

Ukrainan mukaan Venäjä on menettänyt sodassa tähän tullessa kaikkiaan jo 250 lentokonetta ja 215 helikopteria. Menetykset ovat tuntuvia, koska Venäjällä on vakavia vaikeuksia kehittyneiden asejärjestelmien menetysten kattamisessa. Venäjän aseteollisuus on pitkälti riippuvaista länsimaisista korkean teknologian komponenteista ja sodan vuoksi säädetyt talouspakotteet ovat vaikeuttaneet niiden hankkimista merkittävästi.

Ukrainan asevoimat kertoi torstaina aamulla hyökkääjän menettäneen nyt jo liki 54 000 sotilasta, melkein 2 200 panssarivaunua ja noin 4 500 panssariajoneuvoa. Ilmatorjuntajärjestelmiä ja -aseita on tuhottu ukrainalaisten mukaan 167, tykkejä lähes 1 300 ja raketinheittimiä 311.

Venäläistappiot ovat jatkuneet kovina Ukrainan onnistuneen Harkovan vastahyökkäyksen jälkeen. Ukrainalaisten mukaan viimeisen vuorokauden aikana on tuhottu neljän hävittäjän lisäksi 13 tankkia, 17 panssariajoneuvoa, 21 säiliöajoneuvoa ja muuta ajoneuvoa sekä kaatunut noin 200 venäläistä sotilasta.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Sept. 15, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/qoJ5kC5hWv — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 15, 2022