Naton ex-komentaja: Vladimir Putin on vaikeuksissa

Vladimir Putinilla on vaikeuksia sekä Ukrainassa että kontirintamalla, arvioi Naton Eurooppa-joukkojen entinen komentaja, Yhdysvaltojen ilmavoimien neljän tähden kenraali evp Philip Breedlove. Maailman huomion siirtyminen Grönlantiin tuli Venäjän presidentille otolliseen aikaan, ex-komentaja sanoo Times Radion haastattelussa.

Breedlove kuvailee Putinia ”KGB-mieheksi” ja ”sotarikolliseksi”, josta ei koskaan tulee Ukrainalle luotettavaa rauhankumppania. Vaikka Moskovan kanssa on ylläpidettävä keskusteluyhteyttä, ei lännen pidä unohtaa näitä seikkoja Venäjän presidentistä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei neuvottelijana ole kiinnostunut moraalisista seikoista, ex-kenraali sanoo, vaan halua pakottaa kaikki osapuolet sopimukseen.

– Joka kerta kun ajattelemme Putinia, on meidän muistettava sanat ”KGB” ja ”sotarikollinen”. Kaikki mitä me hänen kanssaan teemme, on tehtävä tämä huomioon ottaen, Breedlove neuvoo.

Venäjän painii taloudellisten haasteiden kanssa, mutta tilanne ei rintamallakaan ole Kremlille mieluisa, ekenraali toteaa. Venäjää etenee joillakin osilla rintamaa hieman, mutta joutuu perääntymään toisaalla, Breedlove kuvailee. Hän uskoo Putinin olevan tyytyväinen siihen, että maailma on seurannut viime viikkojen aikana Venäjä epäonnisen sotaretken sijasta Grönlannista käytyä kiistaa.

Lähikuukausien kehitystä arvioidessaan Breedlove toteaa eurooppalaisten selkärangan vahvistuneen. Jos Ukraina liittolaistensa avulla selviää ja jatkaa puolustustaistelua, Venäjä tulee epäonnistumaan, hän uskoo. Toistaiseksi Venäjä on laskenut lännen heikkouden varaan rauhanprosessissa.

– He uskovat länsijohtajien tarjoavan heille Ukrainassa sitä, mitä he eivät itse pysty ottamaan, Breedlovee sanoo.

– Kunhan Ukraina selviää, kaikki tulee päättymään hyvin.