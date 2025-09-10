Naton Euroopan-komentaja: Jokaista tuumaa puolustetaan

Puolustusliitto Naton Euroopan-joukkojen komentajan, amerikkalaiskenraali Alexus Grynkewichin mukaan liittouma puolustaa alueensa jokaista kohtaa. Tämä hänen mukaansa toteutui, kun Naton ilmapuolustus aktivoitiin Venäjän lennokkien tunkeutuessa keskiviikon vastaisena yönä Puolan ilmatilaan.

Grynkewich kommentoi Puolan tapahtumia Tallinnan-vierailunsa yhteydessä. Virolainen uutissivusto Delfi on julkaissut videon lehdistötilaisuudesta.

– Nato reagoi nopeasti ja päättäväisesti tilanteessa ja osoitti kykynsä ja päättäväisyytensä puolustaa jokaista tuumaa liittouman alueella. Pysymme valmiudessa ja teemme niin tarvittaessa muuallakin, mukaan lukien täällä Virossa, Grynkewich sanoi lehdistötilaisuudessa.

Puolan ilmavoimien F-16-hävittäjät ampuivat alas osan Venäjän drooneista. Operaatioon osallistuivat myös Alankomaiden F-35-hävittäjät, Italian AWACS-valvontalentokoneet ja Naton ilmatankkausaluksia. Lisäksi Saksan Patriot-ohjusjärjestelmät asetettiin valmiuteen alueella.

Viron pääministeri Kristen Michal kuvaili lehdistötilaisuudessa Venäjän toimintaa ”ennenkuulumattomaksi ja mahdottomaksi hyväksyä”.

– Viro seisoo täydessä solidaarisuudessa liittolaisemme kanssa, jakaa tietoa, arvioi uhkaa ja päättää yhdessä seuraavista vaiheista, Michal sanoi.

Pääministeri toivoi, että Nato harkitsisi ilmatorjunnan vahvistamista liittouman itäisissä osissa.

– Viro ottaa puolustuksen erittäin vakavasti, mutta emme voi tehdä kaikkea yksin. Vahva ja kyvykäs liittouma on olennainen siinä, että ylläpidämme pelotetta Venäjää vastaan.

Myös Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs Matthew Whitaker on kommentoinut ilmatilaloukkausta X-palvelussa.

– Seisomme Nato-liittolaisten rinnalla näiden kohdatessa ilmatilaloukkauksia, ja puolustamme jokaista tuumaa Naton alueesta.

We stand by our @NATO Allies in the face of these airspace violations and will defend every inch of NATO territory. https://t.co/3g3JVKJKSG — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) September 10, 2025