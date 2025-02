”Natohan on tässä kädet sidottuina” – EU voisi osoittaa jämäkämmin tukensa Tanskalle

EU voisi instituutiona osoittaa reippaammin tukensa Tanskalle Grönlanti-kysymyksessä. Näin arvioi tutkimusjohtaja Hanna Ojanen Tampereen yliopistosta.

– Periaatteessa tilanne on varsin selvä, koska jos jotakin EU-maata uhataan, varsinkin sen alueellista yhtenäisyyttä, toki EU on sen jäsenmaan tukena. Tämä on itsestään selvä, Ojanen kommentoi asiaa Verkkouutisille.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet havitella Grönlantia Tanskalta Yhdysvaltojen alaisuuteen ovat tulleet EU:llekin yllätyksenä. Vaikka periaatteet ovat selvät, EU ei ole joutunut aiemmin reagoimaan vastaavaan tilanteeseen.

– Nyt tässä on valittu sen linja, että kuullaan sitä maata, joka tämän uhkauksen kohteena on eli Tanskaa. Ja katsotaan, mitä Tanska haluaa ja toimitaan sen mukaan, toteaa Ojanen.

Tuen hakeminen matalalla profiililla eri EU-mailta on katsottu olevan Tanskan toiveissa ja intresseissä. On puhuttu niin sanotusta hygge-diplomatiasta.

– Legitiimi on ajatella myös niin, että EU:n puolelta voidaan todeta, että meillä on tällainen sopimus ja me noudatetaan sitä.

Tutkimusjohtaja viittaa EU:n Lissabonin sopimuksen avunantovelvoitteisiin.

– Varmaan kaikki EU-maat voivat kohdaltaan miettiä sitä, minkälaista olisi olla Tanskan asemassa.

Tutkimusjohtaja arvioi, että Grönlanti puhuttaa EU-pöydissä ja voi tulla tarvetta pohtia, mitkä ovat seuraavat askelmerkit. EU-johtajat kokoontuvat ensi viikolla epäviralliseen kokoukseensa Brysseliin koskien puolustusta.

– Ja tämähän kuuluu EU:lle myös sen takia, että Natohan on tässä kädet sidottuina tällaisessa jäsenten välisessä ristiriidassa.

Mikä olisi tutkijan mielestä stategisesti fiksua?

– Itse ajattelisin niin, että EU voisi ihan omalla suullaan todeta, että meillä todella on tällainen puolustussopimus ja tuemme vahvasti kansainvälisen oikeuden periaatteita ja että ajattelemme, että on myös Yhdysvaltain inresseissä noudattaa niitä.

EU voisi siis tulla jämäkämmin ulos tässä asiassa?

– Ajattelen, että siihen olisi mahdollisuuksia.