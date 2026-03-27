USA:n operaatio katkeaisi ilman 60 vuotta vanhoja tankkerikoneita

Yhdysvaltain Epic Fury -operaation arvioidaan kuormittaneen merkittävästi ilmavoimien ilmatankkauskalustoa, jonka selkärankana toimivat 1950–60-luvuilla rakennetut KC-135 Stratotanker -koneet. Veteraanilentäjän mukaan rasitus näkyy sekä kalustossa että henkilöstössä.

Eläkkeellä oleva eversti Troy Pananon kuvaa tilannetta poikkeuksellisen raskaaksi koko järjestelmälle.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Kyseessä on valtava kuormitus koko ekosysteemille, hän sanoo War Zone -julkaisulle.

Ilmatankkauskoneet ovat keskeinen osa Yhdysvaltain globaalia sotilaallista logistiikkaa. Niiden avulla on siirretty kalustoa ja hävittäjiä nopeasti kriisialueille sekä pidetty Iranin operaatio käynnissä.

Pananonin mukaan osa käytössä olevasta kalustosta on teknologialtaan peräisin ilmailun varhaisilta vuosikymmeniltä.

– KC-135-koneet tulivat tuotantolinjalta 50- ja 60-luvuilla. Joissain osissa on yhä piirteitä, jotka juontavat juurensa Wrightin veljesten ajoilta, Troy Pananon toteaa.

Koneita pidetään ilmassa kekseliäisyydellä

Suurin ongelma on ikääntyvän kaluston ylläpito. Uusia koneita ei enää valmisteta, ja varaosien saaminen on vaikeaa.

Ratkaisuja on haettu muun muassa 3D-tulostuksesta ja purkamalla osia romutetuista koneista.

– Tuotantolinja suljettiin jo vuosikymmeniä sitten. Osa komponenteista on kehitetty 40-luvulla ja valmistettu 50–60-luvuilla. Meidän on oltava luovia, Pananon sanoo.

Poimintoja videosisällöistämme

Hänen mukaansa modernisointi on osin “Frankenstein-tyyppistä”, eli vanhaan runkoon lisätään uutta teknologiaa, mutta perusrakenne pysyy samana.

Kaluston lisäksi myös miehistö ja huoltohenkilöstö ovat kovilla. Pitkät komennukset eri puolilla maailmaa rikkovat normaalin arjen ja lisäävät sekä fyysistä että henkistä kuormitusta. Lisäksi operaatio jatkuu kesän kuumimmissa olosuhteissa Lähi-idässä, mikä lisää rasitusta entisestään.

– He ovat poissa kotoa, pois normaalista rytmistään ja usein haastavissa olosuhteissa. Se on merkittävä stressitekijä, Pananon kuvaa.

Riskit kasvavat

Korkea operaatiotahti ja ruuhkainen ilmatila lisäävät vaaratekijöitä. Maaliskuussa kuusi yhdysvaltalaista sotilasta sai surmansa Irakin yllä tapahtuneessa KC-135-koneen onnettomuudessa, jonka epäillään liittyvän ilmassa tapahtuneeseen törmäykseen.

Pananon ei ota kantaa onnettomuuden syihin, mutta korostaa tehtävien vaarallisuutta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Operoimme usein vain kymmenien metrien päässä toisesta koneesta satojen kilometrien tuntinopeudella. Pienikin virhe voi johtaa vaaratilanteeseen, hän sanoo.

Ilmatankkauskaluston kuormitus ei koske vain nykyistä konfliktia. Pananon varoittaa, että jatkuva rasitus voi heikentää Yhdysvaltain valmiutta mahdolliseen suurvaltakonfliktiin esimerkiksi Kiinan kanssa.

Vaikka uusi KC-46-kalusto paikkaa osin vajetta, vanhojen koneiden merkitys on edelleen ratkaiseva.