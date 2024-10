Nato varoittaa arktisesta alueesta – ”Venäjä pimittää tietoja”

Nato varoittaa Venäjän pimittävän Arktisen alueen tärkeitä tietoja, joita tutkijat tarvitsevat mallintaakseen ilmastonmuutoksen laajuutta ja vaikutuksia, kertoo Financial Times.

Kremlin toimien sanotaan olevan osa laajempaa länttä vastaan suunnattua disinformaatio-operaatiota.

Arktinen alue on strategisesti tärkeä alue, joka on planeetan nopeimmin lämpenevä osa

– He salaavat osan tärkeästä tiedosta, jota tarvitaan (ilmasto-)raportointiin, Naton korkea-arvoinen virkailija kertoo.

Arktisella alueella on 95 kenttätukikohdan verkosto, joka kerää tilastotietoja, mutta näistä tukikohdista 21 on ”taukotilassa”, kertoo International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic -projekti.

Venäjä lopetti tietojen jakamisen, kun Moskova aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022.

– Ilman tätä tietoa ilmastomallinnus ei ole niin tehokasta kuin se voi olla, ja juuri (se) mallinnus muodostaa perustan poliittisille päätöksentekijöille, kun he itse selvittävät, miten ongelma ratkaistaan ja kuinka päästövähennyksiä tehdään, virkailija sanoo.

– Se on aika ilkeä peli, jossa ilmasto on nyt panttivankina myös tässä suhteessa.

Nato-virkailijoiden mukaan merkittävä öljyn ja kaasun tuottajamaa Venäjä jää hyvin todennäköisesti häviölle, kun länsimaiden taloudet luopuvat koko ajan enemmän fossiilisista polttoaineista energiantuotannossaan.

Puolustusliiton mukaan Moskova jatkaa laajaa disinformaatio-operaatiota hiilidioksidipäästöjen vähentämisen etuja vastaan.

