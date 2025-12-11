Nato valmistautuu torjumaan Suomen rajan yli tulevaa hyökkäystä

Brittimedia esittelee Rifles-rykmentin 3. pataljoonan sotilaiden harjoittelua Vuosangan ampuma- ja harjoitusalueella Kuhmossa.

Suomalaisten varusmiesten ja reserviläisten kerrotaan osallistuneen ”valtavaan harjoituspakettiin”, joka kohensi heidän kykyään puolustaa oman maansa ja Naton itärajaa. Itä-Suomessa järjestetyssä Northern Axe -harjoituksessa oli mukana noin 3 000 henkilöä, ja se kytkeytyi osaksi muualla järjestettyä harjoitustoimintaa.

Britannian asevoimista uutisoiva Forces News -media toteaa asevelvollisuuden olevan merkittävä osa Suomen puolustusstrategiaa, koska asevoimissa on vain 25 000 aktiivisotilasta. Reserviläisten turvin lukema kohoaa 280 000 henkilöön sodanaikana.

Brittimedian mukaan Kainuun prikaatin sotilaat olisivat puolustuksen kärjessä, jos konflikti puhkeaisi. Suomalaisten varusmiesten osaaminen saa Nato-joukoilta kehuja.

Kersantti Berg sanoo kokevansa velvollisuudekseen puolustaa kotimaataan.

– Tämä on hyvä maa, sitä on suojeltava. Minulla on kotona parempi puolisko ja kolmevuotias poika, joten siinä on paljon puolustamisen arvoista, Berg toteaa.

Ukrainan sota on aiheuttanut huolta Venäjän naapurimaissa, jotka ovat nostaneet omaa valmiuttaan mahdollisen hyökkäyksen varalta. Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Ari Laaksonen nostaa esiin Suomen kokonaisturvallisuuden konseptin, johon sisältyy yleinen asevelvollisuus.

– Kaikilla on oma roolinsa. Yksittäisillä ihmisillä ja asevoimilla. Siihen yhdistämme terveydenhuollon ja kaiken muun, se kattaa koko järjestelmän, Ari Laaksonen toteaa.

Hänen mukaansa suomalaisten korkeaa puolustustahtoa voi selittää talvisodan tapahtumilla vuosina 1939–1940 sekä veteraanien perinnöllä.

Brittiyksikön sotilaat osallistuivat tiedustelutoimintaan Suomen tiheissä metsissä ja kylmissä olosuhteissa, jotka olivat heidän näkökulmastaan äärimmäisiä. Sotilaiden mukaan harjoituksen selvänä tavoitteena oli varautua tilanteeseen, jossa Venäjä hyökkäisi Suomeen.

– Joten tarjoamme suomalaisille kaiken mahdollisen avun ja näytämme, mitä voimme tehdä. Jotta tositilanteessa he haluaisivat tehdä yhteistyötä kanssamme, eräs sotilaista sanoo.