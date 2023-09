Nato-maat lisäävät asetuotantoa Ukrainalle

Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs Julianne Smith sanoo, että puolustusliitto lisää ampumatarvikkeiden tuotantoa sekä Ukrainalle että Naton jäsenmaille, jotka ovat lahjoittaneet merkittävän osan aseistaan Ukrainalle, Ukrinform raportoi.

– Olemme nähneet tapauksia, joissa Nato-liittolaiset ovat tarjonneet ukrainalaisille kaikkensa kahdenvälisesti, mikä on aiheuttanut jonkin verran puutetta heidän omissa varastoissaan. Joten Nato on käynnistänyt niin kutsutun puolustustuotannon toimintasuunnitelman, jossa keskitytään ammuspulaan, Smith sanoo.

Hänen mukaansa Nato keskittyy vahvistamaan suhteita yksityiseen sektoriin yrittääkseen nopeuttaa puolustustarvikkeiden tuotantolinjoja.

Suurlähettiläs korosti, että kaikkien 31 Naton liittolaisen tuki Ukrainalle on ”raudanluja eikä lopu”.

– Kysymys, jonka kuulemme Naton neuvottelupöydässä on se, mitä muuta voimme tehdä ystäviemme hyväksi Ukrainassa. Jaamme sitoumuksen tukea Ukrainaa. Ymmärrämme, mikä on vaakalaudalla. Ukraina ei puolusta vain omaa aluettaan. Ukraina puolustaa niitä arvoja, joita me kaikki kannatamme, Smith toteaa.

Diplomaatin mukaan kukaan liittolaisista ei ole sanonut vähentävänsä apuaan Ukrainalle. Smith korostaa myös Euroopan unionin merkittävää roolia Ukrainan auttamisessa.