Nato-kenraalin arvio: Venäjä menettänyt 200 000 sotilasta

Naton Euroopan-joukkojen komentaja Christopher Cavoli kertoo Venäjän menettäneen Ukrainassa yli 200 000 sotilasta, The Kyiv Independent uutisoi.

Cavolin mukaan lukuun sisältyy myös 1 800 upseeria. Lisäksi tappiot näkyvät myös varusteissa, sillä Venäjä on sodan aikana menettänyt yli 2 000 panssarivaunua ja kuluttaa tykinammusvarastojaan 23 000 ammuksen päivävauhtia.

– Sodan mittakaava on uskomaton, yhdysvaltalaiskenraali kommentoi Hampurissa järjestetyssä perinteisessä Matthiae-illallisjuhlassa.

Cavolin mukaan vanha kylmän sodan viisaus aseiden tarkkuuden merkityksestä pätee edelleen. Lisäksi riittävä sotilastarvikkeiden tuotantokapasiteetti on tärkeää.

– Sodat voittaa se osapuoli, joilla on kyky tuottaa sotilastarvikkeita kaikkein nopeimmin, Cavoli tiivistää.

Ison-Britannian puolustusministeriö on aiemmin arvioinut, että Venäjä on menettänyt Ukrainassa yhteensä 175 000-200 000 sotilasta, joista 60 000 on kuollut. Ukrainan yleisesikunta taas arvioi venäläisten tappioiksi 152 190 sotilasta. Vertailun vuoksi, vuosien 1979 ja 1989 välillä käydyssä Afganistanin sodassa neuvostosotilaita kaatui noin 14 000-26 000 ja haavoittui 54 000.

Venäjän tappiot ovat kasvaneet huomattavasti syyskuusta alkaen, jolloin maassa aloitettiin osittainen liikekannallepano. Vangeista koostuvien Wagner-palkkasotilasjoukkojen tappiot ovat olleet poikkeuksellisen raskaita, ja jopa puolet näiden yksiköiden vahvuudesta on kaatunut.

NATO Commander in Europe Christopher Cavoli says Russia has lost over 200,000 soldiers killed or wounded in Ukraine during the first year of the invasion along with more than 2000 tanks. No major power has experienced such catastrophic losses since WWII pic.twitter.com/R0d2Jip1Uc

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) March 4, 2023