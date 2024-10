Nato julkaisi videon ydinaseharjoituksesta – asiantuntija yllättyi Suomen osallistumisesta

Nato on julkaissut videon viime viikolla alkaneesta Steadfast Noon 24 -ydinaseharjoituksesta. Video löytyy alta. Siinä näytetään muun muassa eri Nato-maiden hävittäjien lentotoimintaa.

Steadfast Noon on vuotuinen niin kutsuttujen taktisten ydinaseiden käytön harjoitus Euroopassa. Kaksi viikkoa kestävään harjoitukseen osallistuu yli 60 lentokonetta eri maista.

Hävittäjät tukeutuvat harjoituksessa amerikkalaisia ydinpommeja isännöiviin tukikohtiin Hollannissa, Belgiassa ja Saksassa, mutta tiettävästi myös tukikohtiin Britanniassa ja Tanskassa. Asiantuntijat ovat arvioineet, että laajalla tukikohtien käytöllä halutaan viestiä kykyä toiminnan hajauttamiseen.

Nato ei ole kertonut julkisuuteen tarkasti mistä tukikohdista koneet operoivat tai mitä maita harjoitukseen osallistuu ja millä kalustolla. Uutissivusto Key Aeron aiemmin julkaisemien tietojen mukaan Suomi on harjoituksessa mukana F/A-18 Hornet-hävittäjillä. Suomen osallistuminen on vahvistettu, mutta yksityiskohtia ei ole kerrottu.

Yhdysvaltain tieteentekijöiden järjestö FAS:n ydinaseprojektin johtaja ja strategisten aseiden asiantuntija Hans Kristensen pitää FAS:n artikkelissaan Suomea kaikkein kiinnostavimpana osallistujamaana. Hän kuvailee Suomen mukana oloa jopa yllättäväksi.

– Aiemmin neutraali maa on päättänyt osallistua ydinaseharjoitukseen vain 18 kuukautta sen jälkeen, kun siitä tuli Naton jäsen, Kristensen kirjoittaa.

Suomen kutsuminen aiemmin ”neutraaliksi” eli puolueettomaksi valtioksi on yleinen virhe. Suomi oli ennen Naton jäsenyyttä liittoutumaton, mutta ei varsinaisesti puolueeton valtio.

Naton ydinaseoperaatioiden johtaja, Yhdysvaltain ilmavoimien eversti Daniel Bunch sanoo Naton videolla, että harjoituksen tarkoituksena on osoittaa puolustusliiton ydinasepelotetta.

Bunchin mukaan harjoituksen suurin uusi asia on Hollannin F-35A-hävittäjäkoneiden osallistuminen. Hän kuvailee koneiden olevan täysin valmiita ydinaseroolinsa täyttämiseen.

Myös Moskovan sapelinkalistelu nousee esiin videolla.

– Venäjän jatkuva retoriikka ydinaseista on asia, jota seuraamme tarkasti, Bunch toteaa.

Eversti korostaa, ettei harjoitukseen kuulu oikeita ydinaseita vaan kyse on simuloiduista kyvyistä.

