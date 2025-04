TE: Tämä yhdistää Suomen kiinnostavimpia startup-yrityksiä

Talouselämän toimitus ja pääomasijoittajista koottu asiantuntijaraati poimivat kymmenen tämän hetken kuuminta startup-yritystä laajaan kyselyyn vastanneiden joukosta nyt 14. kerran. Nämä kymmenen yritystä ovat tänä vuonna Distance Technologies, Flow Computing, Financekey, Hamina Wireless, Onego Bio, Qmill, Realm, Reorbit, Steady Energy ja Taito.ai.

Listan yritykset ovat onnistuneet kehittämään liiketoimintaansa siitäkin huolimatta, että rahoituksen saaminen on ollut aikaisempaa tiukemmassa.

Tekoäly yhdisti tavalla tai toisella lähes kaikkia kymmenestä yrityksestä. Listalle valitut yritykset pyrkivät esimerkiksi sujuvoittamaan tekoälysovelluksilla yritysten arkea niin myynti-, rahoitus- kuin henkilöstöpuolella.

Toinen listalle päässeitä yrityksiä yhdistävä trendi oli puolustusteollisuuden vahvistuminen. Sen parista asiakkaita tavoittelevat ”lasittomia virtuaalilaseja” kehittävä Distance Technologies ja satelliittiyhtiö Reorbit.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n merkitys korostui listalla tekoälyyn ja puolustusteollisuuteen panostavien yritysten rinnalla. Moni listan yritys on lähtenyt kaupallistamaan VTT:llä kehitettyä syväteknologiaa, jolla ratkotaan niin kvanttialgoritmejä ja prosessorien laskentatehoa kuin energian- ja ruoantuotannon kestävyyttäkin.

Useammassa listan yrityksessä on tänä vuonna mukana perustajia, jotka ovat olleet aiemminkin kasvattamassa menestyneitä yrityksiä. Distancen perustajissa on Varjon osaajia, Hamina Wirelessissa taustaa Ekahausta, Qmillissä kokemusta IQM:stä ja Quupasta ja Taito.ai on Smartlyn avainhenkilöiden aluille laittama yritys.

Sarjayrittäjien uusista yhtiöistä suurin osa on vasta hyvin alkuvaiheessa. Yrittäjien aiemmat näytöt puhuvat puolestaan, ja se näkyy niiden saamassa rahoituksessa.

Tämän lisäksi joukossa on muutama tutkijataustainen yritys ja alalla aiempaa kokemusta kerryttäneitä ammattilaisia, jotka ovat nyt hypänneet startup-yrittäjiksi.