Nato-johtaja: Ukraina ei saa länsihävittäjiä ennen vastahyökkäyksen päättymistä

Rob Bauer sanoi brittiläiselle LBC-radioasemalle, että Ukraina pyytämien hävittäjien toimittaminen ”ei ratkea lyhyellä aikavälillä”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt länsimaita toimittamaan maalleen hävittäjiä, mukaan lukien F-16-koneet, joita on usealla Nato-maalla.

– Keskustelu hävittäjistä on tärkeää, mutta sitä ei ratkaista lyhyellä aikavälillä. Näiden lentäjien kouluttaminen, teknikkojen kouluttaminen ja logistisen organisaation varmistaminen, joka pystyy todella ylläpitämään näitä lentokoneita, ei ole käytettävissä ennen tätä vastahyökkäystä.

Bauerin mukaan ”meidän ei pitäisi sekoittaa näitä kahta keskustelua”.

– Mielestäni on tärkeää ja ymmärrettävää, että Ukraina pyytää näitä hävittäjiä, mutta meidän ei pitäisi nyt sekoittaa sitä vastahyökkäyskeskusteluun.

Amiraalin mukaan Ukrainan sota on edelleen erittäin arvaamaton.

Häneltä kysyttiin, voiko Ukraina hänen mielestään voittaa sodan Venäjää vastaan ilman hävittäjiä.

– Ukraina on mielestäni etulyöntiasemassa, koska sillä on länsimaiset asejärjestelmät, sillä on parempi koulutus ja, mikä on erittäin tärkeää, paljon korkeampi moraali ja motivaatio. Tiedämme historiasta, että se on erittäin tärkeä osa sotilasoperaatioita.

– Näemme sen jälleen täällä Ukrainassa, ihmiset taistelevat heidän olemassaolonsa puolesta. Ukrainalaiset ymmärtävät, minkä puolesta he taistelevat, venäläisillä ei ole aavistustakaan, minkä puolesta he taistelevat. Joten sillä on ero, Bauer selittää.

– Ja samalla on vaikeaa, kuten olen aiemmin sanonut, ei ole helppoa päästä läpi noista (Venäjän tekemistä) esteistä. Uskon, että he voivat onnistua, ehdottomasti, mutta se vie aikaa. Kun he etenevät ja saavat lisää maastoa, heidän on otettava pitkän matkan ilmapuolustusjärjestelmiä ja suojeltava sitä, mitä he ovat juuri saavuttaneet. Joten jälleen kerran, se on mahdollista, mutta se ei tule olemaan helppoa, Bauer muotoilee.