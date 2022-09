Nato-amiraali tunnustaa: Luulimme Venäjän armeijan olevan parempi

Puolustusliitto Naton sotilaskomitean puheenjohtaja, amiraali Rob Bauer käy Viron yleisradioyhtiö ERR:n haastattelussa läpi asioita, jotka ovat yllättäneet häntä Ukrainan sodan aikana.

Amiraali kertoo yllättyneensä ensinnäkin siitä, että Venäjä aloitti hyökkäyssodan ja rikkoi räikeästi kansainvälistä oikeutta.

– Se on pohjimmiltaan maiden välinen sopimus siitä, kuinka toimimme keskenämme ollessamme asioista eri mieltä. Sovimme toisen maailmansodan jälkeen – kun asiat menivät huonosti, ihmisiä kuoli paljon ja niin monet kaupungit tuhoutuivat, että mitään sellaista ei enää koskaan tapahtuisi. Ensimmäinen yllätys oli, että se tapahtuu jälleen 2000-luvulla.

Toinen yllätys Rob Bauerin mielestä oli venäläisten valmistautumattomuus sotaan.

– Luulen, että he aliarvioivat ukrainalaisia ja yliarvioivat omat kykynsä voittaa sota nopeasti. He eivät ole saavuttaneet strategisia tavoitteitaan, eivät yhtäkään, hän sanoo.

– Ja kolmanneksi, mikä on positiivista, olemme hieman yllättyneet myös ukrainalaisten vahvuudesta tässä sodassa. Heidän kestävyydestään. Heidän rohkeudestaan, ja heidän nokkeluudestaan taisteluissa.

Amiraali torjuu arvostelun, jonka mukaan lännen tiedustelupalvelut olisivat epäonnistuneet Venäjä-arvioissaan.

– Mielestäni tiedustelumme on ollut uskomattoman hyvä. Puhuimme Natossa 4-6 kuukautta (ennen hyökkäystä) joukkojen keskittämisestä Ukrainan rajalle. Periaatteessa meillä oli erittäin selkeä kuva siitä, mitä kalustoa venäläiset olivat toimittaneet Ukrainan rajalle. Meillä oli selkeä käsitys heidän aikeistaan. Me todella tiesimme, mitä tapahtuu.

Bauer myöntää, että Venäjä onnistui ennen sotaa maalaamaan kuvaa nyt nähtyä paremmasta armeijasta.

– Siinä mielessä, että heillä on yliääniaseita, joita he ovat käyttäneet operaatioissaan. He ovat käyttäneet risteilyohjuksia ja ballistisia ohjuksia. Loppujen lopuksi ne eivät olleet kuitenkaan niin tehokkaita kuin me kaikki luulimme, hän toteaa.

– Tiedustelussa piti ottaa huomioon ohjusten lukumäärä sekä valtava määrä rahaa, jota Venäjä käytti asevoimiinsa. Oletimme länsimaisesta näkökulmasta, että heillä on erittäin taitava armeija. Luulen, että Venäjän korruption takia suuri osa teknologian kehittämiseen tarkoitetuista rahoista ei koskaan päätynyt ohjuksiin. Ne päätyivät oligarkkien luksushuviveneisiin, amiraali arvioi nyt jälkikäteen.