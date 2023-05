Nämä ajoneuvot kylvävät miinoja Ukrainan maastoon

Venäjän puolustusministeriön Zvezda-kanava esittelee reportaasissaan Ukrainan odotettuun vastahyökkäykseen valmistautuvia venäläisjoukkoja.

Pioneerikomppanian komentaja kertoo yksikön käyttävän panssariajoneuvoja miinojen levittämiseen ympäröivään maastoon.

Sotilaat lataavat ajoneuvon takaosassa olevan heittimen ja ajavat kohdealueelle. Panssari- ja jalkaväkimiinoja kylvetään summittaisen oloisesti Ukrainan maaperään.

– Tämän asejärjestelmän avulla miinakenttiä voi sijoittaa paikalleen kauempaa. Etuna on, että voimme laittaa paikoilleen sekä panssari- että jalkaväkimiinoitteita, sotilas kertoo.

Hänen mukaansa miinoja on sijoitettu maantieristeyksiin ja venäläisyksiköiden sivustojen suojaamiseen. Tavoitteena on estää läpimurrot heikoista kohdista.

– Meillä on myös savunheittimiä. Levitämme savuverhon ja poistumme paikalta, venäläissotilas toteaa.

Satelliittikuvien perusteella Venäjän asevoimat on rakentanut miehitetyille alueille useita peräkkäisiä puolustuslinjoja Ukrainan vastahyökkäysten varalta. Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan kiinteät asemat tuskin pysäyttävät hyökkäystä, mutta voivat hidastaa etenemistahtia.

Ratkaisevaa on se, onko Venäjällä riittävästi motivoituneita joukkoja satojen kilometrien mittaisten puolustuslinjojen miehittämiseen.

LUE MYÖS:

Rintamaa linnoitetaan – tämä on asiantuntijan mukaan venäläisjoukkojen strategia (VU 12.5.2023)

Footage of Russian invasion forces scattering landmines in the expected path of Ukraine’s counteroffensive. Just look at how they seed the countryside with bombs. pic.twitter.com/JNlWOfXWyS

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) May 23, 2023