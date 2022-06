Näin Wille Rydmanin asia etenee – IS: Poliisilta pyydetään uutta selvitystä

Kokoomus pyytää viranomaisia selvittämään uudelleen puolueen kansanedustaja Wille Rydmanista Helsingin Sanomien jutussa esitettyjä väitteitä.

Asiasta kertovat Ilta-Sanomat ja Yle.

Useat naiset kertoivat HS:n jutussa Rydmanin käyttäytyneen ahdistavasti nuoria naisia ja tyttöjä kohtaan. HS:n jutussa todetaan haastateltujen naisten puhuneen yhdenmukaisesti ja uskottavasti ja kerrotaan, että kertomuksia on pyritty vahvistamaan eri lähteistä. Rydman on kiistänyt väitteet jyrkästi ja kertonut harkitsevansa rikosilmoituksen tekemistä lehdestä. Rydman on ottanut artikkeliin kantaa sosiaalisessa mediassa ja blogissaan.

Kokoomuksen Helsingin valtuustoryhmä käsittelee Wille Rydmanin asemaa ja arvioi mahdollisia toimia keskiviikkona ja eduskuntaryhmä torstaina.

– Lisäksi kokoomus pyytää poliisia vielä uudelleen arvioimaan tätä tapausta Helsingin Sanomissa esitettyjen väitteiden osalta, että olisiko vielä reittiä, jolla viranomaiset voisivat arvioida tätä asiaa ja edetä, kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko sanoi maanantaina IS:lle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili HS:n artikkelin tietoja järkyttäviksi. Hän totesi Ylelle ottavansa asian erittäin vakavasti.

– En hyväksy minkäänlaista häirintää. En valta-aseman väärinkäyttöä. En seksuaalista häirintää tai ahdistelua, Orpo sanoi.

Kokoomuksen puoluejohto on käynyt Rydmanin tapausta läpi sunnuntaina ja maanantaina. Orpon mukaan poliisilta on pyydetty vielä näkemystä asiaan HS:n artikkelin perusteella.

Puheenjohtaja teroitti, ettei kyse ole pelkästä yksityiselämän käytöksestä.

– Tässä on mukana hyvin voimakas moraalinen puoli: miten käyttäydytään. Se pitää arvioida. Haluan varmistaa sen, että demokratian kivijalka eli puoluetoiminta on kaikille turvallista, Orpo sanoi.