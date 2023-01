Näin veteraanidiplomaatit arvioivat Nato-prosessia – ”Pää kylmänä”

Turkki on toistaiseksi keskeyttänyt neuvottelut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioimiseksi, mutta diplomatiaa on kuitenkin jatkettava. Näin arvioivat SVT:n haastattelemat Ruotsin ulkopolitiikan pitkäaikaiset vaikuttajat Jan Eliasson, Carl Bildt ja Anders Lidén. Kolmikosta kukaan ei ole heittämässä pyyhettä kehään Nato-jäsenyyden suhteen.

Eliasson ja Bildt ovat molemmat entisiä Ruotsin ulkoministereitä, Eliasson on lisäksi vaikuttanut muun muassa YK:n apulaispääsihteerinä. Pitkän uran Ruotsin ulkoasiainhallinnossa tehnyt Lidén on taas toiminut maansa lähettiläänä Helsingissä vuosina 2012-2016.

Turkki on Unkarin ohella ainoa Nato-maa joka ei vielä ole ratifioinut Suomen ja Ruotsin jäsenhakemuksia. Turkki on arvostellut Suomea ja Ruotsia muun muassa lepsusta suhtautumisesta terrorismiin, mutta jarrutuksella on arvioitu olevan myös puhtaasti sisäpoliittisia syitä. Turkin presidentin- ja parlamenttivaalit pidetään toukokuussa.

Päätöstä perua kolmikantaiset Nato-neuvottelut Turkki perusteli Tukholmassa aikaisemmin tammikuussa järjestetyllä mielenilmauksella, jossa Turkin suurlähetystön edustalla poltettiin Koraani. Tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua Ruotsissa.

SVT:n haastattelema kolmikko on yhtä mieltä siitä, että Ruotsin ja Suomen on jatkettava diplomaattisia ponnisteluja Turkin jarrutuksen päättämiseksi. Pää on pidettävä kylmänä, toteaa ex-lähettiläs Lidén.

Koraanin polttaminen pahensi kuitenkin tilannetta, hän arvioi.

– Monet provokaattorit ja Naton vastustajat näkevät nyt tilaisuutensa koittaneen. Se ei muuta mitään, mutta voi johtaa siihen, että prosessi kestää hieman pidempään.

Carl Bildtin mukaan Ruotsilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa Suomen, Ruotsin ja Turkin kesällä allekirjoittaman yhteisymmärrysasiakirjan noudattamista.

Eliasson on samoilla linjoilla.

– Tavoitteessa on pysyttävä, emme saa epäillä pyrkimystämme päästä Naton jäseneksi, hän sanoo.

Tunteet käyvät Turkissa nyt kuumina, mutta Ruotsi voi hyväksyä neuvottelujen väliaikaisen keskeyttämisen, Eliasson arvioi.

Pitkän uran maailmanjärjestö YK:n palveluksessa tehnyt Eliasson peräänkuuluttaa ”taitavaa diplomatiaa” pattitilanteen ratkaisemiseksi.

– Keskustelemme Turkin kanssa kun tilanne on rauhoittunut, ja jatkamme nyt diplomaattista yhteydenpitoa muihin jäsenvaltioihin, etenkin niihin, joita Pohjois-Euroopan turvallisuus koskettaa, Eliasson kuvailee toivomaansa tiekarttaa.