Näin Venäjä värvää kiinalaisia sotaan

Venäjä käyttää rahaa ja sosiaalista mediaa värvätäkseen kiinalaisia sotimaan riveissään Ukrainaa vastaan. Asiasta kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Yksi kiinni jääneistä kiinalaisista matkusti Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:n mukaan Moskovaan turistiviisumilla joulukuussa 2024. Ilmeisesti jo Venäjällä ollessaan hän näki verkossa värväysilmoituksen ja päätti liittyä. Hänelle luvattiin liittymisestä kahden miljoonan ruplan eli noin 24 000 euron korvaus. Vuonna 1998 syntyneelle miehelle tehtiin terveystarkastus ja hän sai kahden kuukauden sotilaskoulutuksen ennen rintamalle lähettämistä. Toinen kuluvalla viikolla kiinni jääneistä kiinalaisista kertoi kuulustelussa, että hänet värväsi Venäjän asevoimiin Venäjän edustaja Kiinassa. Kyiv Independent -lehden mukaan mies olisi maksanut Kiinassa venäläiselle välikädelle noin 3000 euroa saadakseen rahaa vastaan luvatun Venäjän kansalaisuuden.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi aiemmin kuluvalla viikolla, että Ukrainan viranomaisilla on passitiedot 155 Venäjän asevoimissa taistelevasta Kiinan kansalaisesta. Kyiv Independent kertoi nähneensä Ukrainan keskiviikolla päivätyn tiedustelumuistion, jonka mukaan ainakin 163 Kiinan kansalaista taistelee Venäjän asevoimissa Ukrainaa vastaan.

Presidentti Zelenskyin mukaan Venäjä käyttää rekrytoinnissa kiinalaista sosiaalista mediaa, esimerkiksi Tiktokia mutta myös muita paikallisia alustoja houkutellakseen kiinalaisia vapaaehtoisia riveihinsä ja kertoakseen tarjoamastaan rahapalkkiosta. Brittilehti The Guardianin löytämällä rekrytointivideolla sotilasta verrataan useisiin siviiliammatteihin, esimerkiksi ruokakaupan vartijaan. Tällainenko puolustaja haluat olla, video kysyy. Se päättyy kuviin sotilaista jotka kantavat aseita ja pukevat kypärät. Olet mies, toimi sen mukaan, videon lopputeksti sanoo ja kertoo sopimussotilaan palkasta. Venäjän liput sotilaiden hihoissa näkyvät selkeästi.

Kiinalaisella keskustelupalstalla ihmiset pitävät sotilaille tarjottua palkkaa melko korkeana, mutta eivät itse innostu sotimaan lähtemisen ideasta. Joku muu lähtee kyllä, varsinkin köyhät, he arvelevat.

Kiinan ulkoministeriö on tiukasti kiistänyt, että kiinalaisia värvättäisiin sotimaan Venäjän asevoimissa ja esiintynyt ikään kuin olisi loukkaantunut Zelenskyin kertomista asioista. Kyse voi olla tulkintaerosta: on mahdollista, että Kiinan valtiolla ei olekaan tekemistä värväysoperaatioiden kanssa. Venäjän valtiolla sen sijaan on.