Näin Venäjä linnoittaa: Kuin Kurskissa 1943

Venäjä on rakentanut viime kuukausien aikana laajoja puolustusasemia hidastaakseen Ukrainan mahdollisia vastahyökkäyksiä.

Luhanskin, Donetskin ja muiden miehitettyjen alueiden pelloille on kaivettu koneilla ja lapioilla useista peräkkäisistä taisteluhaudoista ja panssarikaivannoista koostuvia linjoja. Maastoon on levitetty pyramidin muotoisia betonisia panssariesteitä eli niin sanottuja lohikäärmeen hampaita (Dragon’s teeth, Drachenzähne).

Krimin niemimaan hiekkarannoille ilmestyneet taisteluhaudat ovat lisäksi herättäneet ihmetystä. Havainnon arvioidaan kertovan siitä, että miehityshallinto on huolissaan Ukrainan erikoisjoukkojen mahdollisista iskuista. Laajempaa maihinnousua pidetään epätodennäköisenä.

Kiinteiden puolustusasemien hyötyä on pidetty kyseenalaisena modernissa sodankäynnissä. Linnoitustöitä on tehty myös Venäjän rajan takana väitetyn Ukrainan maahyökkäyksen varjolla. Paikallishallinnon arvellaan haluavan nostattaa paikallisväestön tukea sodalle vastaavilla toimilla.

New York Times -lehti nostaa esiin satelliittikuvia, joiden perusteella Venäjä on rakentanut viisi puolustuslinjaa miehitetyn Popasnan kaupungin suojaamiseksi. Luhanskissa sijaitseva kaupunki vallattiin toukokuussa. Linnoitteiden tarkoituksena on ohjata Ukrainan ajoneuvot kapealle tielle, jossa ne olisivat alttiita tykistötulelle ja panssarintorjuntaohjuksille.

FPRI-ajatuspajan tutkija Philip Wasielewskin mukaan takalinjaan tehdyistä asemista on hyötyä vain silloin, jos venäläisjoukot pystyvät vetäytymään hallitusti uusiin asemiin. On mahdollista, että sotilaat vain jatkavat vetäytymistä mahdollisen Ukrainan läpimurron jälkeen.

– Nämä ovat vain koloja maaperässä, jos asemissa ei ole motivoituneita ja kurinalaisia sotilaita, joilla on tukenaan tykistöä, liikkuvia reservejä ja logistiikkaa, Philip Wasielewski toteaa.

Osa sotaa seuraavista venäläisbloggaajista on arvostellut puolustusasemien rakentamista. Heidän mukaansa hätiköity päätös osoittaa, että sotilasjohto vaikuttaa tyytyneen pitkäaikaiseen asemasotaan.

IISS-ajatuspajan tutkija Ben Barry toteaa vastaavien puolustusasemien olleen yleisiä 1900-luvun sodissa. Niistä voi olla edelleen hyötyä, jos vastapuoli saadaan ohjattua haluttuun maastoon.

Barry vertaa tilannetta toiseen maailmansotaan, jossa puna-armeija varautui odotettuun Saksan hyökkäykseen Kurskin alueella vuonna 1943 rakentamalla laajoja puolustuslinjoja. Puolustustaistelun perusperiaatteet ovat pysyneet Venäjällä samankaltaisina.

– He tiesivät, että Saksa aikoo hyökätä siellä. Joten he rakensivat monista kerroksista koostuvan puolustusvyöhykkeen, joiden tukena oli voimakkaita reservejä, Ben Barry toteaa.

The Times analyzed satellite radar data on physical changes to the earth’s surface. That, along with high-resolution satellite imagery, reveals multiple rows of Russian defenses lining major highways just behind the Russian frontlines. https://t.co/HrRu0D55he pic.twitter.com/N11hwbDFZQ

— The New York Times (@nytimes) December 15, 2022