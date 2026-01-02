Näin Venäjä eteni Ukrainassa 2025 – ”Puolustukselle vaikea vuosi”

Venäjä valtasi vuonna 2025 yhteensä 4336 neliökilometriä aluetta Ukrainalta. Tämä vastaa vajaata yhtä prosenttia maan pinta-alasta, ukrainalainen avoimen lähdekoodin karttahanke DeepState kertoo.
– Edellisiin vuosiin verrattuna vuosi 2025 Ukrainan puolustusvoimille todella vaikea, DeepState kirjoitti arviossaan Kyiv Independentin mukaan.
Venäjän joukot valtasivat vuoden aikana 0,72 prosenttia Ukrainan kokonaispinta-alasta, ja myös sellaisia alueita, joita ei aikaisemmin oltu miehitetty.
Aiemmin vuonna 2025 Moskovan joukot saavuttivat vähäisesti jalansijaa aiemmin miehittämättömillä alueilla, muun muassa Dnipropetrovskin ja Sumyn alueilla. Näistä Venäjä sai haltuunsa 0,6 ja 1,0 prosenttia.
Hyökkääjä jatkoi hidasta etenemistään myös muilla rintamalohkoilla, kun Kreml yrittää kiihdyttää alueiden valtaamista samalla, kun Yhdysvaltojen välittämät rauhanneuvottelut ovat käynnissä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin on jatkanut maksimaalisten vaatimusten esittämistä ja vaatinut Ukrainaa vetäytymään osittain miehitetyiltä alueilta. Hän on vakuuttanut Venäjän jatkavan etenemistä, kunnes on saavuttanut tavoitteensa Ukrainassa. Tulitaukoehdotukset Putin on toistuvasti torjunut.
Donetskin alueella nähtiin suurin suhteellinen kasvu, kun Venäjän miehittämä osuus nousi lähes 78 prosenttiin, mikä on noin 10 prosenttiyksikön lisäys edellisvuoteen verrattuna.
Vaikka Luhanskin alue on lähes kokonaan miehitetty, Venäjä saavutti vain vähäisiä voittoja Zaporižžjan alueella ja käytännössä ei lainkaan Hersonin alueella.
DeepStaten mukaan Venäjän joukot ovat nyt vallanneet noin 75 prosenttia Zaporižžjan alueesta. Osuus on noussut hieman vuoden 2024 lopun noin 73 prosentista. Hersonin alueesta miehitettynä on edelleen 72 prosenttia.
Venäjä hallitsee tällä hetkellä yhteensä hieman yli 19 prosenttia Ukrainan alueesta.
Etenemisestä huolimatta venäläissotilaat ovat kärsineet raskaita tappioita muun muassa suojavarusteiden puutteen, puutteellisen koulutuksen ja lihamyllytaktiikan vuoksi.
BBC:n Venäjä-toimituksen ja riippumattoman venäläisen Mediazonan yhteisessä selvityksessä taistelukentällä kaatuneiksi on vahvistettu yli 156000 venäläissotilasta, mutta todellinen määrä on huomattavasti suurempi.
Ukrainan pääesikunnan mukaan venäläisiä on kuollut ja haavoittunut hyökkäyksessä vuoden 2022 jälkeen yhteensä 1,2 miljoonaa.