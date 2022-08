Näin USA:n ohjus silpoi al-Qaidan johtajan

USA:n keskustiedustelupalvelu CIA:n sanotaan surmanneen terroristiverkosto Al-Qaidan nykyisen johtajan Ayman al-Zawahirin Hellfire R9X -ohjuksella, kertoo KHN-uutissivuston (Kaiser Health News) toimittaja Jay Hancock.

Näin ollen iskussa ei käytetty tavallisia räjähtäviä Hellfire-ohjuksia. R9X-ohjus sisältää kuusi veitsen kaltaista terää, jotka työntyvät esiin sen rungosta silpoen kohteensa.

R9X-ohjuksella isketään tiettyjä maalihenkilöitä vastaan. Siten pyritään vähentämään sivullisille koituvia vahinkoja.

USA:n presidentti Joe Bidenin mukaan al-Zawahiri surmattiin viikonloppuna Afganistanin Kabulissa.

Zawahiri oli aiemmin surmatun Osama bin Ladenin kakkosmies syyskuun 11. päivän terrori-iskujen aikaan vuonna 2001. Kun bin Laden surmattiin vuonna 2011, seurasi Zawahiri häntä terroristiverkoston johtajana.

Weapon CIA used to get al-Zawahiri. Kinetic Hellfire R9X. No warhead explosives, just blades that swing out to kill only one guy. pic.twitter.com/0dwkC40003

— Jay Hancock (@jayhancock1) August 2, 2022