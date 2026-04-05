Näin USA:n lentäjä pelastettiin Iranista – vallankumouskaarti yritti estää operaation

Yhdysvaltalaislentäjän pelastusoperaatiosta Iranissa on paljastunut uusia yksityiskohtia, useat amerikkalaismediat uutisoivat. Presidentti Donald Trump vahvisti varhain sunnuntaina Yhdysvaltojen onnistuneen pelastamaan perjantaina alas ammutun hävittäjäkoneen lentäjän. Axios kuvailee hävittäjän pudottamista ja lentäjän katoamista ”painajaisskenaarioksi” Yhdysvalloille, mutta Iran ei lopulta saanutkaan tapauksesta toivomaansa propagandavoittoa.

Yhdysvaltojen erikoisjoukot noutivat Iranissa yli vuorokauden piileskelleen lentäjän, ilmavoimien antaessa pelastajille runsaasti tulisuojaa, Axios kertoo. The New York Timesin mukaan pelastajat kuuluivat Yhdysvaltojen laivaston maineikkaaseen Navy SEAL-erikoisjoukkoon. Yhteensä operaatioon kerrotaan osallistuneen yhteensä satoja erikoisjoukkojen sotilaita ja muuta henkilöstä. Sotilaslähde kuvailee NYT:lle lentäjän pelastamista yhdeksi erikoisjoukkojen historian haastavimmista. Maasto oli vuoristoista, lentäjä loukkaantunut ja iranilaiset tämän kintereillä, lähde toteaa.

The Wall Street Journal kertoo loukkaantuneen lentäjän vältelleen kiinnijäämistä Iranissa yli 36 tunnin ajan, ja joutuneen virkamieslähteiden mukaan tekemään ”rohkean liikkeen” kohdatakseen pelastajansa. NYT kuvailee operaatiota ”elämän ja kuoleman jahdiksi” Yhdysvaltojen ja Iranin välillä.

Iranin vallankumouskaarti lähetti joukkoja Yhdysvaltojen pelastusoperaation estämiseksi, lähteet kertovat Axiosille. Yhdysvaltalaiset hävittäjät iskivät iranilaisia vastaan estääkseen heidän pääsynsä pelastuspaikalle, sivusto kertoo.

NYT:n mukaan erikoisjoukkoja kohtasi vielä viime hetken vastoinkäyminen lentäjän jo ollessa pelastajien hallussa. Joukkoja noutamaan tarkoitetut kaksi kuljetuskonetta eivät päässeet ilmaan salaisesta tukikohdastaan Iranin sisältä, jolloin yhdysvaltalaiset evakuoivat koko operaation henkilöstön toisilla koneilla ja tuhosivat Iraniin kätketyt koneet.

Operaatiossa haavoittui kaksi yhdysvaltalaista Iranin osuessa Blackhawk-helikopteriin. Helikopteri pysyi kuitenkin ilmassa, Axios kertoo.

Presidentti Trump seurasi operaatiota Valkoisen talon tilannehuoneesta. Trumpin mukaan pelastettu lentäjä tulee toipumaan vammoistaan.