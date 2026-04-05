USA pelasti alas ammutun hävittäjän lentäjän Iranista

Yhdysvaltojen onnistui pelastaa lentäjä Iranista, kertoo CNN. Lentäjä oli kadoksissa sen jälkeen, kun hänen ohjaamansa F-15E Strike Eagle -hävittäjä ammuttiin alas.

Etsintäoperaatio lentäjän löytämiseksi aloitettiin perjantaina. Toinen pudotetun koneen miehistön jäsenistä pelastettiin pian onnettomuuden jälkeen ja toimitettiin hoitoon.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti aiheesta Truth Social -palvelussa varhain sunnuntaina. Trump kuvaili etsintäoperaatiota yhdeksi ”Yhdysvaltain historian rohkeimmista”.

– Hän on myös erittäin arvostettu eversti ja minulla on ilo kertoa teille, että hän on nyt turvassa ja kunnossa! Trump lisäsi.

Hänen mukaansa löydetty lentäjä oli loukkaantunut, mutta ”tulee olemaan kunnossa”. Julkisuuteen ei toistaiseksi ole kerrottu pelastetun lentäjän henkilöllisyyttä.

The Wall Street Journalin mukaan lentäjä ehti olla jumissa Iranissa 24 tuntia. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan kaikki pelastusoperaatioon osallistuneet joukot ovat poistuneet Iranin ilmatilasta.

Pelastusoperaation aikana kaksi Yhdysvaltain erikoisjoukkojen lentokonetta tuhottiin maassa.

Kyseiset Lockheed Martin MC-130J Commando II -koneet ovat erikoisvarusteltuja lentokoneita. Niitä käytetään muun muassa joukkojen noutamiseen vihollislinjojen takaa.

Yhdysvaltojen ulkomaantiedustelupalvelu CIA osallistui operaatioon, kertoo yhdysvaltalaisviranomainen.

Kun lentäjä piileskeli Iranissa yrittäen välttää kiinnijäämistä, CIA levitti Iranissa tietoa siitä, että Yhdysvaltain joukkojen oli jo onnistunut paikantaa hänet ja että joukot valmistautuivat kuljettamaan hänet pois.

Lisäksi CIA paikansi lentäjän sijainnin ja jakoi tiedon sekä Valkoiselle talolle että Yhdysvaltain puolustusministeriölle.

Pelastusoperaatio tapahtui alle kaksi päivää ennen kuin Trumpin Iranille asettama määräaika neuvotella Yhdysvaltojen kanssa tai avata Hormuzinsalmi oli umpeutumassa.