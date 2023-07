Näin Ukraina sopeuttaa taktiikkaansa – Evp-kenraali listaa kolme muutosta

Ukrainan asevoimien pitää jatkuvasti oppia uutta ja sopeuttaa toimiaan pysyäkseen askeleen edellä vastustajaansa, koska myös Venäjän joukot ovat kehittyneet ja oppineet kokemuksistaan Ukrainan taistelukentällä, toteaa Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan.

– Ukrainalaisten on täytynyt jatkuvasti oppia ja mukauttaa taktiikkaansa taistelukentällä voittaakseen paljon suuremman ja julmemman Venäjän armeijan, jolla on etulyöntiasema tykistön, ilmavoiman ja elektronisen sodankäynnin suhteen, Ryan kirjoittaa Australian yleisradioyhtiö ABC:n julkaisemassa mielipidekirjoituksessa.

Hän muistuttaa, kuinka sodan alkuviikkoina ukrainalaiset mukauttivat taktiikkaansa ja muodostivat pieniä, liikkuvia ja lähes itsenäisesti toimivia panssarintorjuntaryhmiä, jotka tuhosivat Pohjois-Ukrainan harvoja teitä käyttävät Venäjän joukot. Hyökkääjä joutui lopulta vetäytymään takaisin Valko-Venäjälle.

Kesällä 2022 Ukraina sai käyttöönsä HIMARS-raketinheitinjärjestelmiä, joiden avulla toimintaa mukautettiin edelleen. Niiden avulla voitiin iskeä kauempana oleviin venäläiskohteisiin erittäin tarkasti. Tämän seurauksena venäläiset joutuivat siirtämään esikuntiaan ja logistiikkakeskuksiaan kauemmas takalinjoilleen, mikä vaikeutti heidän operaatioidensa koordinointia ja tukemista.

Mick Ryanin mukaan ukrainalaiset ovat joutuneet viime aikoina jälleen mukauttamaan taktiikoitaan taistelukentällä kesäkuussa alkaneen vastahyökkäyksensä myötä.

Venäjän joukot ovat kaivaneet varsinkin eteläisen rintamalinjan eri kohtiin useita peräkkäisiä puolustuslinjoja, jotka koostuvat juoksuhaudoista, panssariesteistä ja -haudoista, miinakentistä ja muista suoja-asemista.

Ukrainan joukot ovat vallanneet vastahyökkäyksensä aikana useita kyliä, mutta eivät ole vielä saaneet aikaan ratkaisevaa läpimurtoa. Venäjän lennokeilla ja satelliiteilla suorittama valvonta, taisteluhelikopterit, ilmatuki ja voimakas tykistö vaikeuttavat puolustuslinjoihin tunkeutumista.

Ryanin mukaan nyt on havaittavissa kolme muutosta Ukrainan taktiikoissa.

Ensinnäkin Ukraina ei pyri enää murtautumaan miinakenttien läpi keskittämällä panssarikalustoa. Tätä varten käytetään nyt pienempiä taistelupioneeriryhmiä

– Tämä on edelleen tappava tehtävä, mutta raivauskaluston niukkuus tarkoittaa sitä, että muita vaihtoehtoja ei juurikaan ole, Ryan toteaa.

Toinen mukautus on ollut se, että ukrainalaiset eivät yritä enää tunkeutua nopeasti venäläisten puolustuslinjojen läpi. Sen sijaan ukrainalaiset pyrkivät valtaamaan ja pitämään hallussaan pieniä osia vihollisen alueesta ylläpitääkseen taisteluvoimaansa

– Ja sitten he etenevät taas tykistökeskitysten takana. Tämä vaatii paljon omaa tykistövoimaa. Aika näyttää, onnistuvatko ukrainalaiset tässä, Ryan sanoo.

Kolmas tärkeä ponnistus on ollut kulttuurinen sopeutuminen, jota on johtanut Ukrainan asevoimien komentaja, kenraali Valeri Zalužnyi.

– Hän on johtanut siirtymää pois Neuvostoliiton sotilasopeista. Hän on todennut, että ”tärkein asia, jota yritän muuttaa, on kulttuuri… jotta kaikki kuuntelevat alaistensa mielipiteitä”, Ryan kertoo.

The transformation of Ukrainian fighting power remains a work in progress. As the Russians continue to evolve, the Ukrainians must be constantly learning and adapting to stay a step ahead of their adversary. My latest article at ⁦⁦@abcnews⁩ https://t.co/elWBjPIs5d

— Mick Ryan, AM (@WarintheFuture) July 19, 2023