Ukrainalaiskomentaja: Toimimme etelässä kuin suomalaiset talvisodassa

Ukrainan vastahyökkäyksen menestys riippuu sen taistelupioneerien työstä. Pioneerit ovat avainasemassa, kun Ukrainan joukot yrittävät murtautua venäläisten hyvin valmisteltujen peräkkäisten puolustuslinjojen läpi, kertoo The Economist.

Tilanne on erittäin haastava varsinkin Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueella, joka on Ukrainan vastahyökkäyksen pääpainopiste.

Venäjän joukot ovat kaivaneet rintamalinjan eri kohtiin useita peräkkäisiä puolustuslinjoja, jotka koostuvat juoksuhaudoista, panssariesteistä ja -haudoista, miinakentistä ja muista suoja-asemista.

Ukrainan pioneerien tehtävänä on raivata väyliä miinakenttien läpi. He kertovat joutuvansa käsittelemään noin 1 500 miinaa neliökilometriä kohden. Samaan aikaan he ovat venäläisten tykistön, droonien, lentokoneiden, helikoptereiden ja elektronisen sodankäynnin kohteina.

– Pioneereista on tullut (venäläisten) ykköskohde. Se on metsästystä, sanoo Sleepless-niminen komppanian päällikkö.

Ukrainan kerrotaan muuttaneen taktiikkaansa vastahyökkäyksensä alkuvaiheessa, kun se menetti länsimaiden toimittamaa miinanraivauskalustoa Mala Tokmatshkan kylän eteläpuolella kesäkuun alussa.

Nyt ukrainalaiset pioneerit etenevät ensin pienissä neljän tai viiden hengen ryhmissä toivoen, että vihollinen ei huomaa heitä. Jalkaväki seuraa pioneereja. Tämä poikkeaa Naton doktriinista, jossa korostuu panssarivaunujen ja rynnäkköpanssarivaunujen tarjoama suoja sotilaille.

– Tämä sota saa meidät tekemään epätyypillisiä asioita, sanoo Beaver-niminen pioneerirykmentin komentaja.

– Meillä ei ole ilmatukea tai runsaasti länsimaista kalustoa, joten asetamme sotilaamme vaaraan. Kyse on pienryhmätaktiikasta, jollaista suomalaiset käyttivät talvisodassa (1939–40).

Hänen mukaansa yllätystaktiikka on ainoa tapa murtautua venäläisten asettamien esteiden läpi.

Ukrainalaisten pioneerien työn sanotaan olevan erittäin vaarallista. Ylensä he aloittavat aamunkoitteessa. Heillä on käytössään länsimaisten kumppanien toimittamia pimeänäkölaitteita, mutta pelkästään niihin ei voi luottaa.

– Pioneerin pääase on hänen silmänsä, Sleepless sanoo.

Pioneerit etenevät aikaisin aamulla hyvin hitaasti kahdeksan metrin etäisyydellä toisistaan tutkien maaperää, kunnes he löytävät miinoja. Samaan aikaan venäläisten lennokit leijuvat heidän yläpuolellaan, ja he saattavat joutua tykistökeskityksen kohteeksi. Lisäksi pioneerien pitää varoa tupakka-askeiksi naamioituja ja ruumiisiin kiinnitettyjä räjähdeansoja.

Heidän mukaansa eteneminen olisi paljon nopeampaa, jos Ukrainalla olisi riittävästi pioneerikalustoa ja ilmatukea, joiden avulla mekanisoitujen joukkojen hyökkäys olisi toteuttamiskelpoinen.

Uuden pienryhmätaktiikan kerrotaan kuitenkin tuottavan tuloksia. Ukrainalaiset ovat edenneet hitaasti Robotynen kylän lähellä kohti etelässä sijaitsevaa Tokmakin kaupunkia, joka on tärkeä rautatiekeskus. Sieltä käsin Ukrainan HIMARS-raketinheittimet olisivat ampumaetäisyydellä Venäjän ja Krimin niemimaan välisestä maantieyhteydestä.

Ukrainalaisten sanotaan myös soveltavan uutta teknologista osaamista. Lämpösensoreilla varustetut droonit ovat uusimpia aseita. Nämä lennokit paikantavat venäläisten miinakenttiä etsimällä lämpöjälkiä 30–60 minuuttia ennen auringonlaskua, jolloin metalliset miinat ovat lämmenneet tarpeeksi.

